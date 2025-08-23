Le BesAC affiche sa montée en régime

À Prissé-Mâcon, le BesAC a une nouvelle fois dominé son sujet face aux pensionnaires de N2 le vendredi 22 août 2025.

Match de préparation (3) : Prissé-Mâcon - BesAC : 44-74 (27-14, 22-12, 16-9, 9-9).

Pour ménager les troupes en cette période d'intense activité physique, ce match 3 de préparation, vendredi en déplacement à Prissé-Mâcon, avait été prévu en quatre quart-temps de 8 minutes et non de 10 minutes. C'est bien connu, qui veut aller loin ménage sa monture…

Ce qui n'a pas empêché les Bisontins d'attaquer ce match tambour battant, le tout porté par un maximum de réussite à longue distance. C'est ainsi que les 6 premiers tirs du BesAC étaient tentés derrière l'arc avec 100 % de réussite : quatre du meneur Idrissa Pouye et deux de l'ailier US Fred Thomas. Quoi de mieux pour se mettre sur les rails du succès.

30 points d'écarts

La suite verra le BesAC dominer son adversaire avec un écart de 23 points à la mi-temps (49-26) et un delta de 30 unités au coup de sifflet final (74-44). Après sa victoire contre Lons trois jours plus tôt, les coéquipiers de Calvin ont donc fait de nouveau respecter la hiérarchie, de façon encore plus nette, face à une autre équipe de Nationale 2.

Laissons le coach Laurent Kleefstra donner son avis sur ce match très bien maitrisé : " Pour notre première sortie hors de Besançon, les joueurs ont fait preuve de beaucoup de sérieux et de concentration, ce qui a notamment permis la très bonne entame de match avec 6 tirs primés à la clef signés Idrissa Pouye (4) et Fred Thomas (2). Au delà du résultat final qui importe peu en pré-saison, on retiendra une assise défensive solide avec seulement 44 points encaissés en 32 minutes. A noter également des progrès dans les exécutions offensives ".

Prochain match de préparation, mardi 26 aout à Saint-Vit (19h) contre Dadolle Dijon, autre pensionnaire de N2, les trois derniers matches d'avant-saison étant prévus contre des équipes de N1.