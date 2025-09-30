Mardi 30 Septembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Sport

Le BesAC espère faire tomber sa bête noire ce soir à Mulhouse

Publié le 30/09/2025 - 14:30
Mis à jour le 30/09/2025 - 12:00

Après s'être incliné sur le fil lors des deux premières journées de championnat, le BesAC espère renverser la vapeur ce mardi soir dans le cadre de la troisième journée de championnat en tentant de faire tomber sa bête noire Mulhouse contre qui les Bisontins se heurtent depuis bien trop longtemps. 

© Facebook BesAC / Comm'on by Tiffou
© Facebook BesAC / Comm'on by Tiffou

Nationale 1 : Mustangs Mulhouse - BesAC, mardi 30 septembre, à 20h.

Le rythme du championnat de Nationale 1 ne laisse guère le temps aux regrets. Pourtant le BesAC peut en avoir, que ce soit au terme du match d'ouverture au Havre tout autant qu'à l'issue vendredi dernier de la défaite contre Saint-Chamond - Andrézieux. Deux matches consécutifs où la victoire tendait les bras à Calvin Jubenot et à ses coéquipiers, une victoire qu’il n’a pas su cueillir…

Mais il ressort tout de même de ces affrontements que le BesAC a les moyens de rivaliser et d'exister dans ce championnat. A condition de ne pas gâcher ce qu'il a su se préparer de meilleur avant de le dilapider. Le week-end  et le début de semaine ont donc été consacrés au bilan et aux solutions pour l'améliorer. 

Laurent Kleefstra a montré et expliqué à sa troupe ce qui avait conduit à démolir ce qui avait été bien construit. Avec une nécessaire réaction demandée dès ce mardi 30 septembre, à Mulhouse considéré comme la bête noire du BesAC avec une longue et interminable litanie de revers concédés depuis bien des saisons. Encore récemment en coupe de France…

Mais on le sait, le propre d'une série, c'est un jour de s'arrêter et c'est bien ce à quoi les Bisontins s'emploieront en Alsace mardi soir, avec l'appui d'une petite cohorte de supporters qui ont décidé de faire le court déplacement. 

Pas une tâche facile d'autant que les Mustangs mulhousiens vont vouloir effacer la défaite enregistrée à Berck (83-78) après leur entrée victorieuse contre Saint-Vallier (84-79). Les points forts de cette équipe alsacienne, on les connaît : notamment la force d'un bloc et l'intensité mise des deux côtés du terrain autour d'individualités comme la "tour" Mukuna, la traction arrière Chambre (14,5 pts) - Montout (12,8 pts) ou encore l'intérieur très mobile Ilic (14 pts).

"Être dans le combat !"

« Encore une fois sans Quentin Hanck et Auguste Cagnet, cela risque d'être âpre entre une équipe, le BesAC qui doit ouvrir son compteur et une équipe Mulhouse qui sort d'une défaite », explique Laurent Kleefstra qui poursuit : "nous devrons être dans le combat, notamment au rebond où l'on a péché contre le SCABB. Et puis, il va falloir mieux gérer nos temps faibles et faire preuve d'une meilleure discipline offensive". Avec le souhait, bien sûr aussi, d'une meilleure réussite derrière la ligne à 3 pts : 25 % contre Le Havre et 29 % contre le SCABB, ce qui est notoirement insuffisant.

Voilà donc les Bisontins prévenus et conscients devant une nouvelle page blanche qu'ils vont devoir remplir en rendant une copie qui prenne en compte tout ce qui les a conduits jusque-là à donner les meilleurs espoirs de victoire, et en éliminant les scories venues deux fois dégrader le score final.

A l'Américain Fred Thomas, au Suédois David Hook, à Idrissa Pouye, Pavel Bronner, Hugo Cluysen, et autres Claudien Eliezer-Vanerot, Calvin Jubenot et Yannick Nkombou de se mettre en ordre de marche ! La feuille de route est tracée, les plans de jeu sont définis. À eux d'être dans la meilleure exécution possible. Avec concentration, intensité, agressivité, rigueur, solidarité.

Le groupe bisontin : Pouye, Bronner, Eliezer-Vanerot, Waltefaugle-Tempesta, Thomas, Hook, Cluysen, Jubenot (cap), Nkongou. Coach : Laurent Kleefstra. Assistant : Raphaël Pegeot

basket-ball besAC National

Publié le 30 septembre à 14h30 par Macommune.info
Loisirs Sport
