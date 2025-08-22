Le BesAC poursuit sa préparation en se rendant à Prissé-Macon (N2)

Le BesAC poursuit sa préparation à la prochaine saison de N1. Alors qu’il devait initialement disputer un match à Saint-Vit contre la JDA Espoirs ce vendredi, ce dernier a été annulé en raison d’un forfait adverse. C’est donc finalement à Prissé-Macon que se rendront les Bisontins ce vendredi 22 août 2025 pour disputer leur troisième match de préparation.

Match de préparation (3) ES Prissé-Macon (N2) - BesAC (N1), vendredi 22 août 2025 à 18h

Les Bisontins iront donc affronter dans son fief une nouvelle équipe de N2, en l'occurrence Prissé-Macon, avant de disputer un match 4 à Saint-Vit, mardi 26 aout (19h) contre Dadolle Dijon, club de N2 également.

Un adversaire bourguignon qui s'inscrit dans la durée comme un solide pensionnaire en N2 depuis de très longues années dans ce qui est devenu un fief du basket bourguignon avec une salle et un public qui fleurent bon le basket…

Pour ce déplacement, Laurent Kleefstra pourra compter sur l'effectif qui est venu à bout de l'AL Lons (89-69) mardi dernier, en faisant valoir une très bonne deuxième mi-temps. L'objectif sera de mettre autant d'intensité des deux côtés du terrain, mais cette fois sur une part plus importante des 40 minutes, histoire de prouver que la machine est encore montée en régime et peut être performante plus longtemps sur un match.

Il est à noter que le BesAC jouera de nouveau sans son capitaine Quentin Hanck, récemment opéré d'un ménisque à un genou. Il a déjà entamé sa rééducation et devrait être performant pour rejoindre ses coéquipiers dans le jeu début octobre prochain.