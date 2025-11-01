Samedi 1 Novembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Sport

Le BesAC rechute à Saint-Vallier...

Publié le 01/11/2025 - 09:09
Mis à jour le 01/11/2025 - 09:09

Le BesAC n'a pu confirmer ce vendredi 31 octobre 2025 son excellente prestation de la semaine précédente contre Metz. Il est vrai que Saint-Vallier est d'un tout autre calibre que l'adversaire lorrain d'il y a sept jours. 

© Facebook BesAC / Comm'on by Tiffou
© Facebook BesAC / Comm'on by Tiffou

Nationale 1 - Phase 1 - Match 8 A Saint-Vallier, SVBD Saint-Vallier bat BesAC 79-66

Malgré tout, Quentin Hanck et ses coéquipiers n'ont pas non plus affiché le visage qu'on attendait d'eux dans un match au cours duquel trois séquences leur ont été très préjudiciables. Le début de match raté qui s'est traduit par un 12-2 encaissé. Puis le retour des vestiaires après la mi-temps qui a vu Saint-Vallier s'offrir un 11-0 et enfin un temps faible au moment où tout restait encore possible à cinq minutes de la fin qui a vu le BesAC perdre consécutivement trois balles.

Voilà qui a été finalement dommageable et a conduit à la 7e défaite bisontine depuis le début de saison. Pourtant, face à une équipe réputée pour être une des plus fortes du championnat, cette mauvaise entrée en matière, le BesAC avait réussi à la compenser et même à prendre les devants au tableau d'affichage : 35-38 (27e) pour atteindre la mi-temps avec seulement deux petits points de handicap. Tout semblait possible.

Sauf que le BesAC s'est remis une balle dans le pied en encaissant un 11-0 en début de troisième quart-temps, laissant filer Saint-Vallier en tête de la course avec 13 points d'avance (54-41).

Toutefois le BesAC ne renonçait pas encore et naviguait pendant quelques minutes, avec un certain espoir, à 8 points de son rival drômois (70-62, 72-64, 35e) . Jusqu'à ces trois balles perdues de suite qui ont tué le match et tout suspense pour le money-time.

Vingt-six balles perdues…

Si l'on fait le bilan de ces 40 minutes, on constate que quelques chiffres et statistiques sont sans doute rédhibitoires. Au premier rang de ce mauvais bulletin de notes, le terrible nombre de balles perdues : 26…

On peut citer aussi les 15 rebonds offensifs laissés à cette équipe saint-vallieraine dont on savait qu'elle est la 2e meilleure de la division dans ce secteur de jeu. Comment ne pas aussi citer le bien maigrelet pourcentage de réussite dans les tirs à 3 points : 2/17 à 11 %.

Voilà qui, tout pris en compte, fait beaucoup... Et pourtant et incroyablement le BesAC a souvent et longtemps été dans le coup. Ce qui permet de penser qu'avec un soupçon de maitrise de balle supplémentaire, quelques rebonds défensifs de plus et donc moins de deuxièmes chances laissées à Saint-Vallier, une réussite à peine supérieure sur les tirs lointains, tout aurait pu conduire à une fin de débats accrochée. Un match qui laisse donc bien des regrets.

Laurent Kleeftsra ne pouvait être que dans le constat : "Malgré tous ces chiffres négatifs et surtout ces 26 pertes de balle, on ne perd que de 13 !  Ceci dit, en 2e mi-temps, on a été dominés et au final, ils prennent globalement 20 tirs de plus que nous (71-51). Il y a des problématiques à vite résoudre. Mais il faut qu'on reste soudés, ensemble", précise le coach.

La suite arrive vite avec un match dès mardi 4 novembre au Palais des sports contre Berck, puis un autre vendredi 7 novembre contre Salon de Provence. Deux matches qu'il faudra absolument cocher dans la colonne réservée aux victoires.

(Communiqué)

basket besAC

Publié le 1 novembre à 09h09 par Hélène L.
