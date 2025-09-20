Le BesAC si près d'un coup d'éclat au Havre

Il s'en est fallu de très peu pour que le BesAC revienne du Havre avec la victoire en poche ce vendredi 19 septembre 2025. Pour deux tout petits points...

Et pourtant, dans le camp bisontin, on y croyait fort quand à la 36e minute, le BesAC menait de 13 longueurs (50-63). Tout laissait à penser que le BesAC allait peut-être se payer un coup d'éclat pour ce match d'ouverture de la saison face à l'un des ténors de la division.

Le moment choisi pour Lauriane Dolt, la coach havraise pour déclencher une press. Les joueurs de Laurent Kleefstra perdaient alors 3 balles transformées en paniers adverses. Le Havre qui avait trouvé un surcroit d'intensité grignotait petit à petit l'avance des joueurs comtis mal à l'aise dans ce money-time. Le Havre s'offrait un 14-2 le faisant passer de 50-63 à 64-65. Chaud devant ! Suspense total dans un fort mano a mano : 66-67, 68-67, 69-67.

Un panier primé d'Idrissa Pouye maintenait le BesAC en tête de la course (69-70). Il restait 15 secondes à jouer. Suffisant pour permettre au meneur Desseignet d'inscrire un panier acrobatique à l'arraché, renforcé par un énième lancer (72-70).

Le chrono n'avait pas encore cessé de tourner, ce dont profitait Fred Thomas dans le corner droit pour tenter son va tout. En vain. Il réclamait une faute. En vain également. Tant et si bien que Le Havre revenu du diable vauvert, remportait ce match indécis jusqu'à son terme.

Bien sûr, il y avait de la frustration chez Calvin Jubenot et ses coéquipiers. des regrets aussi. N'ont-ils pas mené pendant 20 minutes contre 17 pour la formation normande.

"Défensivement, on a tenu le choc "



A l'issue des débats, Laurent Kleefstra se trouvait dans un curieux état d'esprit : " On a senti le souffle de la victoire. Alors, bien sûr que je suis déçu, que j'ai des regrets. Mais je ne peux aussi m'empêcher de penser que notre production est encourageante. Combien nous auraient donnés battus de seulement 2 points au Havre, une des très grosses cylindrées du championnat. J'ai d'ailleurs félicité mes joueurs dans le vestiaire pour leur investissement jusqu'au bout. Et puis, nous n'étions pas au complet, il manquait Quentin Hanck et Auguste Cagnet et David Hook a très vite été sanctionné de fautes. Difficile de jouer à 7 contre 10, surtout quand il faut de la lucidité au moment déterminant ".

Le technicien bisontin poussait un peu plus encore son analyse globale : " Défensivement, on a tenu le choc. On les a laissés à 3/23 à 3 points. On a rivalisé au rebond. En revanche, offensivement on doit nous améliorer et on va y travailler. Mais de ce match, je ne veux tirer que du positif. On a montré qu'on peut exister dans cette division, surtout quand on sera au complet ".

Contre Andrézieux vendredi au Palais



Individuellement sans doute fait-il mettre l'accent sur la prestation de Yannik Nkombou auteur de 14 pts, 9 rebonds, le tout primé par la meilleure évaluation du match (25).

Et puis comment ne pas mentionner l'écart du nombre de lancers donnés par le duo arbitral : 30 pour le Havre, 13 pour le BesAC. Un gouffre qui a sans doute aussi orienté l'issue de ce match, avec notamment une forte interrogation sur l'ultime tir de Fred Thomas.

Mais le BesAC fort de tous ces enseignements doit vite digérer, récupérer physiquement et mentalement et se tourner vers l'avenir. Avec le prochain rendez-vous et le premier match à domicile, vendredi 26 septembre à 20h. Ce sera contre Saint-Chamond - Andrézieux sur le parquet du Palais des sports.