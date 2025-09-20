Samedi 20 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Sport

Le BesAC si près d'un coup d'éclat au Havre

Publié le 20/09/2025 - 09:40
Mis à jour le 20/09/2025 - 10:13

Il s'en est fallu de très peu pour que le BesAC revienne du Havre avec la victoire en poche ce vendredi 19 septembre 2025. Pour deux tout petits points... 

© Élodie R.
© Élodie R.

Et pourtant, dans le camp bisontin, on y croyait fort quand à la 36e minute, le BesAC menait de 13 longueurs (50-63). Tout laissait à penser que le BesAC allait peut-être se payer un coup d'éclat pour ce match d'ouverture de la saison face à l'un des ténors de la division.

Le moment choisi pour Lauriane Dolt, la coach havraise pour déclencher une press. Les joueurs de Laurent Kleefstra perdaient alors 3 balles transformées en paniers adverses. Le Havre qui avait trouvé un surcroit d'intensité grignotait petit à petit l'avance des joueurs comtis mal à l'aise dans ce money-time. Le Havre s'offrait un 14-2 le faisant passer de 50-63 à 64-65. Chaud devant ! Suspense total dans un fort mano a mano : 66-67, 68-67, 69-67.

Un panier primé d'Idrissa Pouye maintenait le BesAC en tête de la course (69-70). Il restait 15 secondes à jouer. Suffisant pour permettre au meneur Desseignet d'inscrire un panier acrobatique à l'arraché, renforcé par un énième lancer (72-70).

Le chrono n'avait pas encore cessé de tourner, ce dont profitait Fred Thomas dans le corner droit pour tenter son va tout. En vain. Il réclamait une faute. En vain également. Tant et si bien que Le Havre revenu du diable vauvert, remportait ce match indécis jusqu'à son terme.

Bien sûr, il y avait de la frustration chez Calvin Jubenot et ses coéquipiers. des regrets aussi. N'ont-ils pas mené pendant 20 minutes contre 17 pour la formation normande.

"Défensivement, on a tenu le choc"

A l'issue des débats, Laurent Kleefstra se trouvait dans un curieux état d'esprit : " On a senti le souffle de la victoire. Alors, bien sûr que je suis déçu, que j'ai des regrets. Mais je ne peux aussi m'empêcher de penser que notre production est encourageante. Combien nous auraient donnés battus de seulement 2 points au Havre, une des très grosses cylindrées du championnat. J'ai d'ailleurs félicité mes joueurs dans le vestiaire pour leur investissement jusqu'au bout. Et puis, nous n'étions pas au complet, il manquait Quentin Hanck et Auguste Cagnet et David Hook a très vite été sanctionné de fautes. Difficile de jouer à 7 contre 10, surtout quand il faut de la lucidité au moment déterminant  ".

Le technicien bisontin poussait un peu plus encore son analyse globale : " Défensivement, on a tenu le choc. On les a laissés à 3/23 à 3 points. On a rivalisé au rebond. En revanche, offensivement on doit nous améliorer et on va y travailler. Mais de ce match, je ne veux tirer que du positif. On a montré qu'on peut exister dans cette division, surtout quand on sera au complet ".

Contre Andrézieux vendredi au Palais

Individuellement sans doute fait-il mettre l'accent sur la prestation de Yannik Nkombou auteur de 14 pts, 9 rebonds, le tout primé par la meilleure évaluation du match (25).

Et puis comment ne pas mentionner l'écart du nombre de lancers donnés par le duo arbitral : 30 pour le Havre, 13 pour le BesAC. Un gouffre qui a sans doute aussi orienté l'issue de ce match, avec notamment une forte interrogation sur l'ultime tir de Fred Thomas.

Mais le BesAC fort de tous ces enseignements doit vite digérer, récupérer physiquement et mentalement et se tourner vers l'avenir. Avec le prochain rendez-vous et le premier match à domicile, vendredi 26 septembre à 20h. Ce sera contre Saint-Chamond - Andrézieux sur le parquet du Palais des sports.

basket besAC

Publié le 20 septembre à 09h40 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Sport

Besançon
Sport

Basket : une ouverture épineuse ce vendredi soir au Havre pour le BesAC

Comme la saison dernière, le BesAC entamera sa saison loin de ses bases, au Havre. Pas simple pour entrer dans la compétition, car Le Havre se situe parmi les très grosses cylindrées de la Nationale 1 avec pour objectif clairement annoncé l'accession en Elite 2 (Pro B). Un objectif recherché depuis plusieurs saisons et que Lauriane Dolt, la coach entend bien cette fois réaliser, ou au terme de la Phase 2 ou au terme des play-offs.

basket besAC match
Publié le 19 septembre à 10h30 par Alexane
Besançon
Sport

Planoise accueille la fête du sport ce dimanche

Dans le cadre de la Fête du sport 2025, le club Sauvegarde de Besançon et le Sporting futsal Besançon organisent une journée d’activités sportives, labellisée “Fête du sport 2025”, ouverte à toutes et à tous le dimanche 14 septembre 2025, de 10h à 17h, au gymnase du collège Diderot de Planoise.

club sauvegarde besançon fete planoise sport sporting futsal Besançon
Publié le 14 septembre à 08h02 par Elodie Retrouvey
Montbéliard
Société Sport

Violences dans le foot : une convention sur la sécurisation des matchs de foot professionnels signée à Montbéliard

Une convention pour la sécurisation de l’organisation des matchs de football professionnel a été signée le vendredi 12 septembre 2025 au stade Bonal de Montbéliard avant la rencontre de football Sochaux-Caen en présence des représentants de l’État, de la municipalité de Montbéliard et de la fédération française de football. 

convention football pma préfet du doubs procureur de la république violences
Publié le 13 septembre à 17h26 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Sport

Sports : un premier nul rageant pour le FCSM et une défaite à domicile pour le GBDH

Le FCSM affrontait Caen vendredi 12 septembre pour la 6e journée de National et n'a pu éviter le nul au stade Bonal malgré une ouverture du score sochalienne. À Besançon, le GBDH n'a pas été en mesure de combler son retard au score et n'a pu éviter la défaite contre Pontault au palais des sports.

défaite FC Sochaux-Montbéliard football GBDH handball
Publié le 13 septembre à 09h36 par Elodie Retrouvey
Montbéliard
Sport

Sociochaux : nouvelle campagne à destination du centre de formation et un mur des supporters

Deux ans après le sauvetage du FC Sochaux-Montbéliard, la campagne d’adhésion 2025-2026 de Sociochaux, l’association de supporters s’ouvre ce vendredi 12 septembre 2025. L’association invite à poser les premières pierres du FCSM de demain avec une campagne tournée à 100% vers le centre de formation du club.

Association sociochaux campagne de financement FC Sochaux-Montbéliard
Publié le 12 septembre à 16h06 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Sport

Sports : un soir de grandes premières pour le GBDH, le BesAC et le FC Sochaux-Montbéliard

En National, le FC Sochaux-Montbéliard reçoit Caen au stade Bonal pour le compte de la 6e journée de National tandis que le GBDH reçoit Pontaul-Combault au palais des sports de Besançon dans le cadre de la 2e journée de Proligue. Le BesAC quant à lui débutera officiellement sa saison par un premier tour de coupe de France à Mulhouse.

basket-ball besAC FC Sochaux-Montbéliard football GBDH hanbdall
Publié le 12 septembre à 15h03 par Elodie Retrouvey

WEMA, nouveau nom de l’expertise comptable, du conseil et de l’audit

L’emploi au cœur des priorités : la 4e édition de Cap vers l’Emploi ouvre ses portes le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Portes ouvertes du SYBERT : visiter, comprendre… et agir !

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un.e Commercial.e en CDI !
Infos Pratiques

La boutique Kiko Milano a ouvert à la Galerie Chateaufarine à Besançon
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°5

Risotto au Mont d'Or AOP et à la truffe

Sondage

 21.47
nuageux
le 20/09 à 09h00
Vent
3.29 m/s
Pression
1019 hPa
Humidité
70 %
 