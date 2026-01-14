Mercredi 14 Janvier 2026
Le corps d’un homme découvert à Montfaucon

Publié le 14/01/2026 - 15:02
Mis à jour le 14/01/2026 - 15:31

La gendarmerie a été dépêchée ce 14 janvier 2026 suite à la découverte du corps d’un homme aux abords du centre équestre de Montfaucon.

© maCommune.info
© maCommune.info

L’homme a été découvert suite à la battue citoyenne organisée pour tenter de retrouver Michel R, disparu depuis le 11 janvier dernier. L’identité de la personne retrouvée décédée n’est pas encore confirmée en ce début d’après-midi.

Pour rappel, la voiture de Michel R. avait été retrouvée lundi embourbée à l’entrée d’un chemin forestier à Chalèze. Ce dernier était alors parti à pied. D’importants moyens avaient été déployés (hélicoptères, drones, chien de piste) pour retrouver l’octogénaire.

Plus d’informations à venir…

Publié le 14 janvier à 15h02 par Hélène L.
