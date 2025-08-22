Vendredi 22 Août 2025
Alerte Témoin
Montbéliard
Sport

Le FC Sochaux vise un troisième succès face à Rouen

Publié le 22/08/2025 - 15:04
Mis à jour le 22/08/2025 - 14:38

Le FC Sochaux-Montbéliard affronte Rouen pour le compte de la troisième journée de National. Les Sochaliens tenteront de poursuivre leur très bon démarrage de saison en réalisant la passe de trois ce vendredi soir lors d’un match à huis clos en Normandie. 

© Facebook FCSM
© Facebook FCSM

National : Rouen - FC Sochaux-Montbéliard, vendredi 22 août 2025 à 19h30

Après une victoire étincelante à domicile (5-0) lors de la dernière journée et une victoire pour leur premier match de championnat, les Sochaliens trônent à la première place du classement de National. Une joie certes, toute relative, mais qui a le mérite d’avoir donner "un peu de confiance" aux Jaune & Bleu selon leur coach Vincent Hognon. 

À la suite d’une semaine "plutôt joyeuse" forcément, le coach a toutefois assuré en conférence de presse d’avant match que ses joueurs avaient été mis en garde afin d’éviter tout relâchement. "On a essayé de e préparer du mieux possible même si tout le monde a envie d’en profiter" a reconnu le technicien sochalien or "la route est encore très très longue" a-t-il tenu a rappeler. 

Match à huis clos

D’ailleurs c’est "un autre match complètement différent" qui attend ce soir les Sochaliens. Rouen n’a beau avoir enchaîné que deux matchs nuls pour ce début de saison, Vincent Hognon estime qu’il s’agit là d’un adversaire prétendant à jouer le haut du classement dans ce championnat. Le coach a averti son groupe qui allait devoir rivaliser avec "l’équipe la plus complète que l’on a joué jusqu’à présent".

Autrement dit, un match difficile attend le FCSM qui devra également disputer ce match dans une ambiance particulière, celle du huis clos, sanction du club rouennais pour des jets de fumigènes. Une situation qui, pour Vincent Hognon ne devrait toutefois "pas être un désavantage" puisque à défaut d’ambiance, le public de Rouen ne sera pas non plus présent pour pousser ses joueurs. 

© FCSM

FC Sochaux-Montbéliard football National

Publié le 22 aout à 15h04 par Elodie Retrouvey
Sport

