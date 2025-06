Le festival Orgue en ville de retour à Besançon avec "17 concerts éclectiques"

"Tout en couleurs, audace et délicatesse", telle est la vision des organisateurs d’Orgue en ville de cette nouvelle édition. Dans la programmation, cela prend forme par l’invitation de "grandes interprètes", un large répertoire de musique vocale, des concerts insolites et des voyages sonores.

Les temps forts

Le concert d’ouverture Carmen

Hommage croisés à Bizet, Satie, Ravel et Strauss. Un kaléidoscope d’œuvres vocales et instrumentales mêlant mélodies populaires ou hébraïques, airs, pièces plus intimes et valses. Ces œuvres seront présentées dans des transcriptions inédites, réalisées et interprétées à l’orgue par Frédéric Champion. Isabelle Druet, dont Carmen est un des rôles phares, interprétera de larges extraits de cet opéra de Bizet. "Ces premières résonnances musicales de 2025 seront vivantes et contrastées, à l’image du festival tout entier", annonce l’équipe du festival.

Le mardi 1er juillet à 20h30 à l’Église Saint-Joseph de Besançon.

Deux apéros-concerts

Des concerts "guinguette" pour savourer la musique tout en buvant un verre et en papotant. Le premier est un concert de musique classique Da pacem – Donne la paix !, joué par le groupe éphémère Eve.

Le mercredi 2 juillet à 19h à l’église de Devecey.

Le second est un concert de swing manouche joué par Krachta Valda, un groupe qui s’inspire du guitariste Django Reinhardt.

Le mercredi 2 juillet à 20h devant la mairie de Devecey.

Concert-promenade Scènes de la forêt

"Les Romantiques allemands ont peut-être été les premiers écolos du monde moderne. Face à l’industrialisation, ils ont tout naturellement cherché un refuge idéalisé et imaginaire dans la forêt, ce cœur de l’âme allemande. En guise d’hommage, une balade en forêt théâtralisée aura lieu, émaillée de musique chorale de Schubert, Schumann, Mendelssohn ou Brahms au service de poèmes sur le thème de la forêt. Une expérience hors des sentiers battus autour de transcriptions de Lieder et quatuors vocaux a cappella (ou presque)". Réservation obligatoire sur orguenville.com. Transport en bus assuré jusqu’au lieu du concert. Venir bien chaussés. En cas d’intempéries, repli à l’église de Thise, sans réservation.

Le vendredi 4 juillet à 17h à la forêt de Chailluz.

Rhoda Scott et Lady Quartet

Rhoda Scott est une figure marquante de l’orgue Hammond. Surnommée "la dame aux pieds nus" (the barefoot lady) pour sa façon de jouer atypique, l’américaine s’est installée en France à la fin des années 1960. Il y a plus de 20 ans, elle créait le Lady Quartet, un groupe 100% féminin. Avec ses quatre jazzwoman talentueuses, le groove et le swing devraient être au rendez-vous. Tarifs 20 euros / 17 euros (+2 euros au guichet le soir du concert) Réservation sur billetterie.larodia.com.

Le vendredi 4 juillet à 20h30 à la Rodia.

Concert de clôture Facettes

Color Voices c’est la réunion de six interprètes aux six origines différentes : malgache, italienne, française, camerounaise, togolaise et algérienne. Ils ont confronté, mélangé, métissé leurs cultures et fait dialoguer les genres musicaux, associé leurs histoires, leur richesse vocale et celle de leurs langues. Pour le festival Orgue en ville, l’organiste et compositeur David Bressat s’est associé aux chanteurs pour étoffer le projet de sa culture jazz. Facettes délivre un message reflétant la sensibilité de ses interprètes comme si chaque morceau était un segment d’une part d’humanité.

Le dimanche 6 juillet à 18h au Théâtre Ledoux.

Infos +