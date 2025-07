Le Volant Bisontin a remporté le minibus mis en jeu par Carrefour

Les joueurs et dirigeants du Volant Bisontin ont découvert leur nouveau véhicule lors d’une cérémonie de remise des clés officielle et réalisée en la présence du directeur de l'hypermarché et de ses équipes, des collaborateurs Carrefour France, de l’adjoint en charge des Sports à la Ville de Besançon Abdel Ghezali, d’Ansré Terzo élu à l'animation sportive et de Christian Morel président de l'Office Municipale des Sports.

Après un temps de discours mettant à l'honneur tous les acteurs salariés et bénévoles ayant porté le projet, les membres du club ont pu dévoiler le minibus dissimulé sous son drap rouge.

Ils ont ainsi découvert un minibus Citroën 9 places électrique livré neuf et entièrement décoré aux couleurs du club. Un moment fort en émotion, "traduisant le caractère précieux et pertinent de ce nouvel outil pour le club", a commenté le Volant Bisontin. S'en sont suivis des démonstrations de badminton avec petits et grands et un goûter.

Ouvrez l'oeil, le minibus ne passera pas inaperçu sur les routes de la région

Le minibus est désormais entre les mains du Volant Bisontin et parcourra les routes départementales, régionales et nationales dès la rentrée prochaine avec à son bord des badistes bisontins de tout âge et de tous niveaux.

Le club tient enfin à remercier "tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce projet fou, qui ont répondu à nos sollicitations, qui ont partagé, présenté, défendu notre cause pour nous mener jusqu'à cette incroyable récompense".