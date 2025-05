Le Volant Bisontin s’envole en Nationale 2 : une montée historique pour le club !

C’est une page glorieuse de son histoire que vient d’écrire le club de badminton Le Volant Bisontin : son équipe première accède pour la première fois à la Nationale 2, le troisième échelon des championnats interclubs de la Fédération Française de Badminton. Un exploit historique pour le club, les joueurs, le staff, et toute la communauté bisontine.

Après une saison marquée par la régularité, l’engagement et une dynamique collective exemplaire, l’équipe fanion a su répondre présent lors de la phase finale de Nationale 3 qui se déroulait les 3 et 4 mai dernier à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône. Face à trois adversaires coriaces, les Bisontins ont dominé avec panache : 7-1 contre Vitrolles, 6-2 contre Isle d’Abeau, et 6-2 face à Annecy. Des performances sans appel qui leur offrent la première place du tournoi, synonyme de montée directe en N2.

"C'est historique !"

"C’est historique, ils l’ont fait, nous l’avons fait !" s’enthousiasme le club dans son communiqué. Ce succès est le fruit d’un travail de longue haleine : plusieurs saisons d’investissement total, portées par un groupe soudé, un capitaine engagé, et un encadrement dévoué. À travers leur persévérance, leur énergie et leur rigueur, les joueurs du Volant Bisontin ont incarné l’ambition du club et de toute une ville.

Cette montée est non seulement une première pour l’équipe, mais aussi pour Le Volant Bisontin dans son ensemble, et pour la ville de Besançon, désormais représentée à un niveau inédit dans le paysage du badminton français.

L’aventure ne fait que commencer. Avec la montée en Nationale 2, un nouveau défi s’ouvre pour Le Volant Bisontin. Le club lance déjà un appel au soutien pour la saison prochaine, déterminé à faire briller ses couleurs sur les terrains de l’élite. "Et attention… nous sommes prêts !" conclut le communiqué... à suivre !