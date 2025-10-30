Jeudi 30 Octobre 2025
Besançon
Culture

L'école des Arts de la Scène de Besançon a besoin d’un coup de pouce…

Publié le 30/10/2025 - 15:01
Mis à jour le 30/10/2025 - 11:43

Créée en septembre 2024, l’école des Arts de la Scène a rapidement pris sa place dans le quartier de Planoise à Besançon. Ce mois d’octobre 2025, elle a lancé une collecte pour perdurer et se développer.

© Facebook Ecole des arts et de la scène
© HolgersFotografie/ Pixabay
1/2 - © Facebook Ecole des arts et de la scène
2/2 - © HolgersFotografie/ Pixabay

"Nous souhaitons pérenniser cette action, accueillir une quarantaine de jeunes de 8 à 18 ans -Ils sont pour le moment 14-, créer des passerelles entre notre Compagnie et d'autres structures du quartier, mener des actions artistiques dans les écoles", explique la compagnie sur la plateforme Hello Asso.

La Compagnie d’avoir pu présenter un temps de travail sous le Chapiteau des Rois Vagabonds et d’avoir assisté au spectacle "Concerto pour deux clowns".

Il est également prévu qu’elle participe au Conte musical "L'impératrice et les musiciens" avec les musiciens de l'Orchestre Victor Hugo, le samedi 17 janvier prochain. Le premier spectacle de l’école est prévu le jeudi 2 juillet à 20h au Théâtre Ledoux de Besançon.

école des arts de la scène

Publié le 30 octobre à 15h01 par Hélène L.
