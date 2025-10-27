Lundi 27 Octobre 2025
L’entreprise franc-comtoise Abéo ouvre l'offre sur les titres Vogo

Publié le 27/10/2025 - 15:01
Mis à jour le 27/10/2025 - 11:32

ABEO et VOGO annoncent l’ouverture ce jour de l’offre publique mixte initiée par ABEO portant sur les actions VOGO non encore détenues par ABEO, soit un maximum de 4 706 368 actions

© Élodie R.
© Élodie R.

L’offre sera ouverte à compter du 27 octobre jusqu'au 28 novembre 2025 inclus, selon le ratio de 3 actions ABEO et 16,40 € en numéraire contre 16 actions VOGO apportées.

L’entreprise basée à Rioz en Franche-Comté ABEO, un des leaders mondiaux d’équipements de sport et de loisirs, annonce ce 27 octobre 2025 son union avec Vogo et notamment l’ouverture sur de l’offre publique mixte sur les actions de l’entreprise montpelliéraine.

Cette offre porte sur les actions VOGO non encore détenues par ABEO, soit un maximum de 4 706 368 actions. "Cette opération marque une nouvelle étape décisive dans le rapprochement de deux acteurs français de référence, visant à renforcer l’expertise digitale d’ABEO grâce au savoir-faire unique de VOGO, accélérer le développement international dans le sport et le sportainment et consolider un leadership mondial, en associant équipements sportifs de référence et technologies immersives de pointe", nous est-il précisé.

Pour les actionnaires de VOGO, l’Offre représente une "opportunité de contribuer à cette ambition commune et de consolider la place des deux groupes parmi les acteurs mondiaux de référence dans le sport", est-il mentionné dans le communiqué commun d’Abéo et Vogo.

Abéo sport vogo

Publié le 27 octobre à 15h01 par Hélène L.
