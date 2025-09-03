Mercredi 3 Septembre 2025
Alerte Témoin
Luxeuil-les-Bains

Les cadets de la Royal Air Force en immersion à la BA 116 Luxeuil

Publié le 03/09/2025 - 17:21
Mis à jour le 03/09/2025 - 14:47

Du 25 au 29 août 2025, la base aérienne 116 "Lieutenant-Colonel Tony Papin" de Luxeuil Saint-Sauveur a accueilli la section des cadets de la Royal Air Force de Saltash. Cette rencontre s’inscrivait dans la continuité de l’échange initié l’an dernier, lorsque les escadrilles Air jeunesse (EAJ) de la BA 116 avaient été reçues en Angleterre.

La Base aérienne 116 de Luxeuil- Saint Sauveur a l'honneur d'accueilir les cadets de la Royal Air Force du lundi 25 aout au 29 aout 2025. Pendant cette semaine riche en activité, le programme est composé de : - visite des différentes unités de la BA116 - accrobranche + visite d'une confiserie locale - visite 1er régiment de tirailleurs d'Epinal -visite du cimetière Americain d'Epinal -Rencontre de nos EAJ avec les cadets -visite de la ville de Luxueil-les-Bains (musée) + musée de la base.
© BA 116
4/5 - © BA 116
Dès leur arrivée à Luxeuil, les cadets britanniques ont plongé au cœur de l’univers aéronautique et opérationnel de la base à travers un programme dense et varié. Ils ont ainsi pu découvrir la 2e Escadre de chasse, l’armurerie, l’escadron de sécurité incendie et sauvetage, le chenil et le banc d’essai réacteur. Cette première journée s’est achevée sur un moment marquant : le décollage crépusculaire de quatre Mirage 2000-5.

En plus d’activités sportives et culturelles, le séjour des cadets de la Royal Air Force a été ponctué de visites extérieures au cours des journées suivantes. 

Au cours de cette semaine les escadrilles air jeunesse de la BA 116 et les cadets de la Royal air force ont pu partager leur expérience militaire et leurs projets futurs. Les cadets britanniques ont ainsi pu découvrir les missions de l’armée de l’Air et de l’Espace, acquérir de nouvelles connaissances et renforcer leurs liens avec leurs homologues français.

(Avec communiqué)

BA 116 visite

Publié le 3 septembre à 17h21 par Elodie Retrouvey
