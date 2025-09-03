Les cadets de la Royal Air Force en immersion à la BA 116 Luxeuil

Du 25 au 29 août 2025, la base aérienne 116 "Lieutenant-Colonel Tony Papin" de Luxeuil Saint-Sauveur a accueilli la section des cadets de la Royal Air Force de Saltash. Cette rencontre s’inscrivait dans la continuité de l’échange initié l’an dernier, lorsque les escadrilles Air jeunesse (EAJ) de la BA 116 avaient été reçues en Angleterre.

Dès leur arrivée à Luxeuil, les cadets britanniques ont plongé au cœur de l’univers aéronautique et opérationnel de la base à travers un programme dense et varié. Ils ont ainsi pu découvrir la 2e Escadre de chasse, l’armurerie, l’escadron de sécurité incendie et sauvetage, le chenil et le banc d’essai réacteur. Cette première journée s’est achevée sur un moment marquant : le décollage crépusculaire de quatre Mirage 2000-5.

En plus d’activités sportives et culturelles, le séjour des cadets de la Royal Air Force a été ponctué de visites extérieures au cours des journées suivantes.

Au cours de cette semaine les escadrilles air jeunesse de la BA 116 et les cadets de la Royal air force ont pu partager leur expérience militaire et leurs projets futurs. Les cadets britanniques ont ainsi pu découvrir les missions de l’armée de l’Air et de l’Espace, acquérir de nouvelles connaissances et renforcer leurs liens avec leurs homologues français.

(Avec communiqué)