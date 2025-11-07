Les chantiers de la semaine à Besançon (du 10 au 14 novembre 2025)

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)
Nouveaux chantiers en rose
TRAVAUX RESEAU CHALEUR : pour suivre l’évolution du chantier et les contraintes de circulation liées aux travaux : https://www.rezomee.fr/besancon-reseau-chaleur/actualites?c=travaux
CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS
Rue du Palais de Justice
- Réparation de la borne d'accès à la rue du Palais de Justice
- Circulation interdite rue du Palais de Justice au droit de la rue Mégevand
- Le 13 novembre 2025
Avenue de la 7ème Armée Américaine
- Travaux d'aménagement de voirie
- Circulation alternée par feux
- Du 29 octobre 2025 au 21 novembre 2025
CHAPRAIS-CRAS
Rue de la Viotte
- Travaux d'aménagement de la rue
- Circulation interdite rue de la Viotte - déviation - une déviation sera mise en place pour les riverains
- Du 31 octobre 2025 au 19 décembre 2025
Rue Garibaldi
- Travaux de grutage
- Circulation interdite rue Garibaldi de 8H à 17H - sauf riverains
- Le 13 novembre 2025
PALENTE-ORCHAMPS-SARAGOSSE
Chemin des Relançons
- Travaux d'aménagement de voirie
- Circulation interdite dans sa partie comprise entre le chemin des Planches et le chemin de Vieilley - déviation
- Du 29 octobre 2025 au 14 novembre 2025
SAINT-FERJEUX
Rue de la Pelouse
- Travaux aménagement de voirie
- Circulation alternée par feux rue de la Pelouse dans sa partie comprise entre le n°94 de l'Avenue Clémenceau et la rue des Sapins
- Du 7 novembre 2025 au 13 novembre 2025
Rue de l'Oratoire
- Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées
- Circulation interdite rue de l'Oratoire dans sa partie comprise après l'entrée du commerce LIDL et la rue des Carriers - déviation
- Du 8 octobre 2025 au 21 novembre 2025
MONTRAPON – MONTBOUCONS
Rue Urbain Leverrier
- Travaux aménagement de voirie
- Circulation interdite rue Urbain Leverrier – déviation
TILLEROYES
Rue Thomas Edison
- Travaux sur réseaux
- Circulation alternée par feux rue Thomas Edison
- Du 07 octobre 2025 au 21 novembre 2025
PLANOISE
Rue du Brabant
- Travaux de grutage
- Circulation alternée par feux rue du Brabant
- Le 10 novembre 2025