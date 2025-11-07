Les chantiers de la semaine à Besançon (du 10 au 14 novembre 2025)

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 10 au vendredi 14 novembre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

TRAVAUX RESEAU CHALEUR : pour suivre l’évolution du chantier et les contraintes de circulation liées aux travaux : https://www.rezomee.fr/besancon-reseau-chaleur/actualites?c=travaux

CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS

Rue du Palais de Justice

Réparation de la borne d'accès à la rue du Palais de Justice

Circulation interdite rue du Palais de Justice au droit de la rue Mégevand

Le 13 novembre 2025

Avenue de la 7ème Armée Américaine

Travaux d'aménagement de voirie

Circulation alternée par feux

Du 29 octobre 2025 au 21 novembre 2025

CHAPRAIS-CRAS

Rue de la Viotte

Travaux d'aménagement de la rue

Circulation interdite rue de la Viotte - déviation - une déviation sera mise en place pour les riverains

Du 31 octobre 2025 au 19 décembre 2025

Rue Garibaldi

Travaux de grutage

Circulation interdite rue Garibaldi de 8H à 17H - sauf riverains

Le 13 novembre 2025

PALENTE-ORCHAMPS-SARAGOSSE

Chemin des Relançons

Travaux d'aménagement de voirie

Circulation interdite dans sa partie comprise entre le chemin des Planches et le chemin de Vieilley - déviation

Du 29 octobre 2025 au 14 novembre 2025

SAINT-FERJEUX

Rue de la Pelouse

Travaux aménagement de voirie

Circulation alternée par feux rue de la Pelouse dans sa partie comprise entre le n°94 de l'Avenue Clémenceau et la rue des Sapins

Du 7 novembre 2025 au 13 novembre 2025

Rue de l'Oratoire

Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées

Circulation interdite rue de l'Oratoire dans sa partie comprise après l'entrée du commerce LIDL et la rue des Carriers - déviation

Du 8 octobre 2025 au 21 novembre 2025

MONTRAPON – MONTBOUCONS

Rue Urbain Leverrier

Travaux aménagement de voirie

Circulation interdite rue Urbain Leverrier – déviation

TILLEROYES

Rue Thomas Edison

Travaux sur réseaux

Circulation alternée par feux rue Thomas Edison

Du 07 octobre 2025 au 21 novembre 2025

PLANOISE

Rue du Brabant