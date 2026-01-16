Les chantiers de la semaine à Besançon (du 19 au 23 janvier 2026)

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)
TRAVAUX RESEAU CHALEUR : pour suivre l’évolution du chantier et les contraintes de circulation liées aux travaux : www.rezomee.fr/besancon-reseau-chaleur
BATTANT
Rue de Vignier
- Travaux de réaménagement urbain
- Circulation interdite rue de Vignier – déviation par la rue de l’Ecole
- Du 12 janvier 2026 au 27 février 2026
PALENTE-ORCHAMPS-SARAGOSSE
Rue Hector Berlioz
- Travaux de terrassement
- Circulation interdite rue Hector Berlioz dans sa partie comprise entre le carrefour à sens giratoire rue Claude Debussy / Rue Michel Blavet / rue Hector Berlioz et la rue des Fluttes Agasses - déviation
- Du 14 janvier 2026 au 20 janvier 2026
SAINT-FERJEUX
Rue de l'Oratoire
- Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées
- Circulation interdite dans la rue de l'Oratoire dans sa partie comprise après l'entrée du commerce LIDL et la rue des Carriers - déviation
- Du 19 janvier 2026 au 23 janvier 2026
TILLEROYES
Rue Edouard Belin
- Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques
- Circulation interdite rue Edouard Belin dans sa partie comprise depuis le carrefour à sens giratoire Boulevard Fleming et la rue Thomas Edison dans ce sens - déviation
- Du 12 janvier 2026 au 30 janvier 2026
Rue Thomas Edison
- Travaux sur réseaux électrique
- Carrefour avec la rue Lavoisier - circulation alternée
- Du 7 octobre 2025 au 26 janvier 2026