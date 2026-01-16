Les chantiers de la semaine à Besançon (du 19 au 23 janvier 2026)

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 19 au vendredi 23 janvier 2026 dans les rues et avenues de Besançon.

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

TRAVAUX RESEAU CHALEUR : pour suivre l’évolution du chantier et les contraintes de circulation liées aux travaux : www.rezomee.fr/besancon-reseau-chaleur

es dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

INFO TRAVAUX

BATTANT

Rue de Vignier

Travaux de réaménagement urbain

Circulation interdite rue de Vignier – déviation par la rue de l’Ecole

Du 12 janvier 2026 au 27 février 2026

PALENTE-ORCHAMPS-SARAGOSSE

Rue Hector Berlioz

Travaux de terrassement

Circulation interdite rue Hector Berlioz dans sa partie comprise entre le carrefour à sens giratoire rue Claude Debussy / Rue Michel Blavet / rue Hector Berlioz et la rue des Fluttes Agasses - déviation

Du 14 janvier 2026 au 20 janvier 2026

SAINT-FERJEUX

Rue de l'Oratoire

Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées

Circulation interdite dans la rue de l'Oratoire dans sa partie comprise après l'entrée du commerce LIDL et la rue des Carriers - déviation

Du 19 janvier 2026 au 23 janvier 2026

TILLEROYES

Rue Edouard Belin

Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques

Circulation interdite rue Edouard Belin dans sa partie comprise depuis le carrefour à sens giratoire Boulevard Fleming et la rue Thomas Edison dans ce sens - déviation

Du 12 janvier 2026 au 30 janvier 2026

Rue Thomas Edison