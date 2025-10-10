Vendredi 10 Octobre 2025
Besançon
Transports

Les chantiers de la semaine à Besançon (du 13 au 17 octobre 2025)

Publié le 10/10/2025 - 15:00
Mis à jour le 10/10/2025 - 14:36

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 13 au vendredi 17 octobre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.
 

© Élodie R.
© Élodie R.

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS

Tunnel routier de la Citadelle 

  • Travaux de nettoyage et de maintenance
  • Circulation interdite - travaux de nuit - déviation
  • Du 16 octobre 2025 au 17 octobre 2025

CHAPRAIS - CRAS

Rue des Cras

  • Travaux d'aménagement de voirie
  • Circulation alternée rue des Cras dans sa partie comprise entre la rue Romain Roussel et la rue Résal
  • Du 15 septembre 2025 au 17 octobre 2025

Rue des Oiseaux

  • Travaux d'aménagement de voirie
  • Circulation interdite entre la rue des Tamaris et la rue Lapret - déviation
  • Du 17 septembre 2025 au 17 octobre 2025

CHAILLUZ -SAINT-CLAUDE - TORCOLS

Chemin du Point du Jour

  • Travaux de création d'un trottoir
  • Circulation alternée par feux Chemin du Point du Jour
  • Du 30 septembre 2025 au 15 octobre 2025

Boulevard Winston Churchill 

  • Travaux de nettoyage
  • Circulation interdite sous le passage inférieur au niveau de la rue de Vesoul - travaux de nuit - déviation
  • Du 13 octobre 2025 au 24 octobre 2025

Rue du Tunnel

  • travaux de remplacement du réseau GRDF
  • Circulation interdite rue du Tunnel - déviation
  • Du 2 octobre 2025 au 22 octobre 2025

SAINT-FERJEUX

Rue Jules Gruey 

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées
  • Circulation interdite rue Jules Gruey - déviation
  • Du 13 octobre 2025 au 15 octobre 2025

Rue de l'Oratoire

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées
  • Circulation interdite rue de l'Oratoire dans sa partie comprise après l'entrée du commerce LIDL et la rue des Carriers - déviation
  • Du 08 octobre 2025 au 21 novembre 2025

MONTRAPON - MONTBOUCONS

Boulevard Winston Churchill 

  • Aménagement de voirie
  • Neutralisation voie de droite Boulevard Winston Churchill 50 mètres avant le feu au niveau de l'avenue des Montboucons
  • Du 15 octobre 2025 au 21 octobre 2025

Avenue des Montboucons 

  • Aménagement de voirie
  • Circulation interdite avenue des Montboucons dans sa partie comprise entre le carrefour à sens giratoire de la rue Savary et le Boulevard Churchill - déviation
  • Du 15 octobre 2025 au 21 octobre 2025

Avenue de Montrapon 

  • Travaux aménagement de voirie
  • Circulation interdite avenue de Montrapon dans sa partie comprise entre la rue Charles Viancin et Boulevard Churchill - déviation
  • Du 13 octobre 2025 au 15 octobre 2025

Rue Robert Demangel 

  • Travaux aménagement de voirie
  • Circulation interdite rue Robert Demangel - déviation
  • Du 20 octobre 2025 au 31 octobre 2025

Rue Urbain Leverrier

  • Travaux aménagement de voirie
  • Circulation interdite rue Urbain Leverrier – déviation
  • Du 06 octobre 2025 au 28 novembre 2025

TILLEROYES

Rue Lavoisier

  • Travaux Enedis
  • Circulation interdite entre le boulevard Kennedy et la rue Berthelot
  • Du 24 septembre au 17 octobre 2025

Rue Thomas Edison

  • Travaux sur réseaux
  • Circulation alternée par feux rue Edison
  • Du 07 octobre au 21 novembre 2025

GRETTE-BUTTE

Rue Pierre Leroy

  • Travaux
  • Circulation interdite rue Pierre Leroy dans sa partie comprise entre l’Avenue Villarceau et la rue Labbe
  • Du 08 octobre au 24 octobre 2025

PLANOISE

Route nationale 57

  • Travaux
  • Neutralisation de la voie de droite dans le sens Beure – Vesoul – travaux de réparation de canalisation d’eau -  à hauteur de l’échangeur de Saint Ferjeux
  • Du 19 octobre au 24 octobre 2025

Manifestations

  • Cirque Bêtes de foire du 28 septembre au 19 octobre 2025
  • Cirque l’Enjoliveur du 19 octobre au 17 novembre 2025

chantier travaux

Publié le 10 octobre à 15h00 par Hélène L.
