Les chantiers de la semaine à Besançon (du 13 au 17 octobre 2025)

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)
Nouveaux chantiers en rose
CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS
Tunnel routier de la Citadelle
- Travaux de nettoyage et de maintenance
- Circulation interdite - travaux de nuit - déviation
- Du 16 octobre 2025 au 17 octobre 2025
CHAPRAIS - CRAS
Rue des Cras
- Travaux d'aménagement de voirie
- Circulation alternée rue des Cras dans sa partie comprise entre la rue Romain Roussel et la rue Résal
- Du 15 septembre 2025 au 17 octobre 2025
Rue des Oiseaux
- Travaux d'aménagement de voirie
- Circulation interdite entre la rue des Tamaris et la rue Lapret - déviation
- Du 17 septembre 2025 au 17 octobre 2025
CHAILLUZ -SAINT-CLAUDE - TORCOLS
Chemin du Point du Jour
- Travaux de création d'un trottoir
- Circulation alternée par feux Chemin du Point du Jour
- Du 30 septembre 2025 au 15 octobre 2025
Boulevard Winston Churchill
- Travaux de nettoyage
- Circulation interdite sous le passage inférieur au niveau de la rue de Vesoul - travaux de nuit - déviation
- Du 13 octobre 2025 au 24 octobre 2025
Rue du Tunnel
- travaux de remplacement du réseau GRDF
- Circulation interdite rue du Tunnel - déviation
- Du 2 octobre 2025 au 22 octobre 2025
SAINT-FERJEUX
Rue Jules Gruey
- Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées
- Circulation interdite rue Jules Gruey - déviation
- Du 13 octobre 2025 au 15 octobre 2025
Rue de l'Oratoire
- Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées
- Circulation interdite rue de l'Oratoire dans sa partie comprise après l'entrée du commerce LIDL et la rue des Carriers - déviation
- Du 08 octobre 2025 au 21 novembre 2025
MONTRAPON - MONTBOUCONS
Boulevard Winston Churchill
- Aménagement de voirie
- Neutralisation voie de droite Boulevard Winston Churchill 50 mètres avant le feu au niveau de l'avenue des Montboucons
- Du 15 octobre 2025 au 21 octobre 2025
Avenue des Montboucons
- Aménagement de voirie
- Circulation interdite avenue des Montboucons dans sa partie comprise entre le carrefour à sens giratoire de la rue Savary et le Boulevard Churchill - déviation
- Du 15 octobre 2025 au 21 octobre 2025
Avenue de Montrapon
- Travaux aménagement de voirie
- Circulation interdite avenue de Montrapon dans sa partie comprise entre la rue Charles Viancin et Boulevard Churchill - déviation
- Du 13 octobre 2025 au 15 octobre 2025
Rue Robert Demangel
- Travaux aménagement de voirie
- Circulation interdite rue Robert Demangel - déviation
- Du 20 octobre 2025 au 31 octobre 2025
Rue Urbain Leverrier
- Travaux aménagement de voirie
- Circulation interdite rue Urbain Leverrier – déviation
- Du 06 octobre 2025 au 28 novembre 2025
TILLEROYES
Rue Lavoisier
- Travaux Enedis
- Circulation interdite entre le boulevard Kennedy et la rue Berthelot
- Du 24 septembre au 17 octobre 2025
Rue Thomas Edison
- Travaux sur réseaux
- Circulation alternée par feux rue Edison
- Du 07 octobre au 21 novembre 2025
GRETTE-BUTTE
Rue Pierre Leroy
- Travaux
- Circulation interdite rue Pierre Leroy dans sa partie comprise entre l’Avenue Villarceau et la rue Labbe
- Du 08 octobre au 24 octobre 2025
PLANOISE
Route nationale 57
- Travaux
- Neutralisation de la voie de droite dans le sens Beure – Vesoul – travaux de réparation de canalisation d’eau - à hauteur de l’échangeur de Saint Ferjeux
- Du 19 octobre au 24 octobre 2025
Manifestations
- Cirque Bêtes de foire du 28 septembre au 19 octobre 2025
- Cirque l’Enjoliveur du 19 octobre au 17 novembre 2025