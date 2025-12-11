Les chantiers de la semaine à Besançon (du 15 au 19 décembre 2025)

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 15 au vendredi 19 décembre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

TRAVAUX RESEAU CHALEUR : pour suivre l’évolution du chantier et les contraintes de circulation liées aux travaux : www.rezomee.fr/besancon-reseau-chaleur

CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS

Chemin de la Malate

Travaux d'élagage et d'abattage d'arbres

Circulation interdite entre la passerelle Jean Abisse et la passerelle de la Malate - déviation

Du 18 décembre 2025 au 19 décembre 2025

Rue Marulaz

Travaux de réaménagement urbain

Circulation interdite rue Marulaz dans sa partie comprise entre la rue de Vignier et la rue de l'Ecole - déviation

Du 19 novembre 2025 au 19 décembre 2025

CHAPRAIS-CRAS

Rue de la Viotte

Travaux d'aménagement de la rue

Circulation interdite rue de la Viotte - déviation - une déviation sera mise en place pour les riverains

Du 31 octobre 2025 au 19 décembre 2025

CHAILLUZ -SAINT-CLAUDE - TORCOLS

Chemin des Grands Bas et rue du Souvenir Français

Travaux de démontage d'une grue

Circulation interdite dans leur partie comprise entre la rue Andrey et la rue des feuilles d'automne - déviation

Le 15 décembre 2025

SAINT-FERJEUX

Rue de Terre-rouge

Travaux sur réseaux d'eaux usées

Rue barrée côté rue de l'Oratoire - mise en impasse et double-sens

Du 12 décembre 2025 au 21 décembre 2025

Rue de l'Oratoire

Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées

Circulation interdite rue de l'Oratoire dans sa partie comprise après l'entrée du commerce LIDL et la rue des Carriers - déviation

Du 8 octobre 2025 au 18 décembre 2025

MONTRAPON - MONTBOUCONS

Rue Robert Demangel

Travaux aménagement de voirie

Circulation interdite rue Robert Demangel dans sa partie comprise entre l’Avenue de Montrapon et la rue Charles Weiss

Du 17 novembre 2025 au 19 décembre 2025

TILLEROYES

Rue Thomas Edison

Travaux sur réseaux

Circulation alternée par feux rue Thomas Edison

Du 07 octobre 2025 au 12 décembre 2025

