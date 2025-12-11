Jeudi 11 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Transports

Les chantiers de la semaine à Besançon (du 15 au 19 décembre 2025)

Publié le 11/12/2025 - 11:31
Mis à jour le 11/12/2025 - 11:06

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 15 au vendredi 19 décembre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.
 

© D Poirier
© D Poirier

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

TRAVAUX RESEAU CHALEUR : pour suivre l’évolution du chantier et les contraintes de circulation liées aux travaux : www.rezomee.fr/besancon-reseau-chaleur

CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS

Chemin de la Malate 

  • Travaux d'élagage et d'abattage d'arbres
  • Circulation interdite entre la passerelle Jean Abisse et la passerelle de la Malate - déviation
  • Du 18 décembre 2025 au 19 décembre 2025

Rue Marulaz

  • Travaux de réaménagement urbain
  • Circulation interdite rue Marulaz dans sa partie comprise entre la rue de Vignier et la rue de l'Ecole - déviation
  • Du 19 novembre 2025 au 19 décembre 2025

CHAPRAIS-CRAS

Rue de la Viotte

  • Travaux d'aménagement de la rue
  • Circulation interdite rue de la Viotte - déviation - une déviation sera mise en place pour les riverains
  • Du 31 octobre 2025 au 19 décembre 2025

CHAILLUZ -SAINT-CLAUDE - TORCOLS

Chemin des Grands Bas et rue du Souvenir Français 

  • Travaux de démontage d'une grue
  • Circulation interdite dans leur partie comprise entre la rue Andrey et la rue des feuilles d'automne - déviation
  • Le 15 décembre 2025

SAINT-FERJEUX

Rue de Terre-rouge

  • Travaux sur réseaux d'eaux usées
  • Rue barrée côté rue de l'Oratoire - mise en impasse et double-sens
  • Du 12 décembre 2025 au 21 décembre 2025

Rue de l'Oratoire

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées
  • Circulation interdite rue de l'Oratoire dans sa partie comprise après l'entrée du commerce LIDL et la rue des Carriers - déviation
  • Du 8 octobre 2025 au 18 décembre 2025

MONTRAPON - MONTBOUCONS

Rue Robert Demangel

  • Travaux aménagement de voirie
  • Circulation interdite rue Robert Demangel  dans sa partie comprise entre l’Avenue de Montrapon et la rue Charles Weiss
  • Du 17 novembre 2025 au 19 décembre 2025

TILLEROYES

Rue Thomas Edison

  • Travaux sur réseaux
  • Circulation alternée par feux rue Thomas Edison
  • Du 07 octobre 2025 au 12 décembre 2025

MANIFESTATIONS

  • Vente de sapins de Noël du 05 décembre 2025 au 24 décembre 2025
  • Brocante Pasteur le 20 décembre 2025

chantier travaux

Publié le 11 décembre à 11h31 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Transports

Franche-Comté
Transports

L’UFC Que choisir tacle les retards des TER en Franche-Comté…

Benjamin Capelli, juriste pour l’UFC Que choisir Doubs - Territoire de Belfort à Besançon, a noté que 18% des TER empruntés sur son trajet quotidien sont en retard. Il relève également des incohérences sur les explications données par la SNCF… L’occasion de faire un point ce mois de décembre 2025 sur les droits des usagers.

ter train ufc que choisir
Publié le 10 décembre à 17h30 par Hélène L.
Besançon
Société Transports

Keolis Besançon Mobilités déploie le programme international ”Tournesol” pour les handicaps invisibles. C’est quoi ?

Keolis Besançon Mobilités, exploitant du réseau Ginko pour Grand Besançon Métropole, a annoncé le 3 décembre 2025 son adhésion au programme international Sunflower – Hidden Disabilities, connu en France sous le nom ”Le Tournesol”. Ce dispositif permet aux personnes vivant avec un handicap invisible de signaler discrètement un besoin d’assistance grâce à un symbole facilement reconnaissable. Une première en France.

bus ginko Grand Besançon Métropole kéolis tramway transports en commun
Publié le 4 décembre à 09h23 par Alexane
Besançon
Politique Transports

La Ville de Besançon repense le stationnement en centre-ville pour les professionnels

VIDÉO • Parmi les points à l’ordre du jour du prochain conseil municipal de Besançon qui aura lieu jeudi 4 décembre 2025, les élus auront à se prononcer sur plusieurs sujets, dont celui concernant le stationnement des artisans et des professionnels de santé dans le centre-ville bisontin. 

1
artisans centre-ville conseil municipal professionnels de santé stationnement
Publié le 7 décembre à 15h22 par Elodie Retrouvey
Besançon
Transports

Ginko déploie sa nouvelle campagne contre le harcèlement dans les transports

Dans sa nouvelle campagne de communication, Ginko renforce son engagement contre le harcèlement dans les transports au travers d’une campagne de communication dédiée et de saynètes de sensibilisation jouées à bord du tramway bisontin à l’occasion de la journée du 25 novembre 2025. Le réseau a partagé la vidéo contenant la réaction des voyageurs. 

ginko harcèlement transport vidéo
Publié le 27 novembre à 15h32 par Elodie Retrouvey
Besançon
Transports

Du 25 novembre au 5 décembre, Ginko teste deux nouveaux bus électriques à Besançon

Grand Besançon Métropole poursuit la modernisation de sa flotte de transports en commun avec une nouvelle phase d’expérimentation de véhicules électriques, a-t-on appris mardi 25 novembre 2025. L’objectif : accélérer la transition énergétique du réseau Ginko tout en évaluant les performances de différents modèles avant de futurs investissements.

bus électrique essai ginko Grand Besançon Métropole test
Publié le 25 novembre à 12h00 par Alexane

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : des coffrets festifs de la biscuiterie Mistral
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : une cible électronique de chez Decathlon
Shopping de Noel

Shopping de Noël : un repas pour deux au restaurant Loiseau du temps
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre lampe nomade chez Artémis à Besançon

Shopping de Noël : une offre Raclette & Dessert au restaurant Du Fromage à Malbuisson

Sondage

 9.08
couvert
le 11/12 à 12h00
Vent
0.4 m/s
Pression
1023 hPa
Humidité
100 %
 