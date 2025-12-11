Les chantiers de la semaine à Besançon (du 15 au 19 décembre 2025)

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)
Nouveaux chantiers en rose
TRAVAUX RESEAU CHALEUR : pour suivre l’évolution du chantier et les contraintes de circulation liées aux travaux : www.rezomee.fr/besancon-reseau-chaleur
CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS
Chemin de la Malate
- Travaux d'élagage et d'abattage d'arbres
- Circulation interdite entre la passerelle Jean Abisse et la passerelle de la Malate - déviation
- Du 18 décembre 2025 au 19 décembre 2025
Rue Marulaz
- Travaux de réaménagement urbain
- Circulation interdite rue Marulaz dans sa partie comprise entre la rue de Vignier et la rue de l'Ecole - déviation
- Du 19 novembre 2025 au 19 décembre 2025
CHAPRAIS-CRAS
Rue de la Viotte
- Travaux d'aménagement de la rue
- Circulation interdite rue de la Viotte - déviation - une déviation sera mise en place pour les riverains
- Du 31 octobre 2025 au 19 décembre 2025
CHAILLUZ -SAINT-CLAUDE - TORCOLS
Chemin des Grands Bas et rue du Souvenir Français
- Travaux de démontage d'une grue
- Circulation interdite dans leur partie comprise entre la rue Andrey et la rue des feuilles d'automne - déviation
- Le 15 décembre 2025
SAINT-FERJEUX
Rue de Terre-rouge
- Travaux sur réseaux d'eaux usées
- Rue barrée côté rue de l'Oratoire - mise en impasse et double-sens
- Du 12 décembre 2025 au 21 décembre 2025
Rue de l'Oratoire
- Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées
- Circulation interdite rue de l'Oratoire dans sa partie comprise après l'entrée du commerce LIDL et la rue des Carriers - déviation
- Du 8 octobre 2025 au 18 décembre 2025
MONTRAPON - MONTBOUCONS
Rue Robert Demangel
- Travaux aménagement de voirie
- Circulation interdite rue Robert Demangel dans sa partie comprise entre l’Avenue de Montrapon et la rue Charles Weiss
- Du 17 novembre 2025 au 19 décembre 2025
TILLEROYES
Rue Thomas Edison
- Travaux sur réseaux
- Circulation alternée par feux rue Thomas Edison
- Du 07 octobre 2025 au 12 décembre 2025
MANIFESTATIONS
- Vente de sapins de Noël du 05 décembre 2025 au 24 décembre 2025
- Brocante Pasteur le 20 décembre 2025