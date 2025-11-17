Les chantiers de la semaine à Besançon (du 17 au 21 novembre 2025)

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 17 au vendredi 21 novembre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

TRAVAUX RESEAU CHALEUR : pour suivre l’évolution du chantier et les contraintes de circulation liées aux travaux : https://www.rezomee.fr/besancon-reseau-chaleur/actualites?c=travaux

CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS

Rue Marulaz

Travaux de réaménagement urbain

Circulation interdite rue Marulaz dans sa partie comprise entre la rue de Vignier et la rue de l'Ecole - déviation

Du 19 novembre 2025 au 19 décembre 2025

Avenue de la 7ème Armée Américaine

Travaux d'aménagement de voirie

Circulation alternée par feux

Du 29 octobre 2025 au 21 novembre 2025

Quai Henri Bugnet

Travaux de grutage

Circulation interdite Quai Bugnet dans sa partie comprise entre la rue Clerc de Landresse et le n°6 - déviation

Du 18 novembre 2025 au 19 novembre 2025

CHAPRAIS-CRAS

Rue de la Viotte

Travaux d'aménagement de la rue

Circulation interdite rue de la Viotte - déviation - une déviation sera mise en place pour les riverains

Du 31 octobre 2025 au 19 décembre 2025

VAITES - VAREILLES - CLAIRS-SOLEILS

Rue de Chalezeule

Travaux

Travaux de nuit - Circulation interdite rue de Chalezeule dans partie comprise entre la rue Duet et le chemin de Brûlefoin - sauf riverains

Du 20 novembre 2025 au 21 novembre 2025

CHAILLUZ -SAINT-CLAUDE - TORCOLS

Rue de Vesoul

Travaux sur réseaux ou ouvrages de fibre optique

Travaux de nuit - Circulation alternée par feux au droit du n°63

Du 17 novembre 2025 au 21 novembre 2025

SAINT-FERJEUX

Rue de l'Oratoire

Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées

Circulation interdite rue de l'Oratoire dans sa partie comprise après l'entrée du commerce LIDL et la rue des Carriers - déviation

Du 8 octobre 2025 au 21 novembre 2025

MONTRAPON – MONTBOUCONS

Rue Robert Demangel

Travaux aménagement de voirie

Circulation interdite rue Robert Demangel dans sa partie comprise entre l’Avenue de Montrapon et la rue Charles Weiss – sauf riverains – déviation

Du 17 novembre au 19 décembre 2025

Rue Urbain Leverrier

Travaux d’élagage

Circulation interdite rue Urbain Leverrier – déviation

Du 6 octobre 2025 au 28 novembre 2025

TILLEROYES

Rue Thomas Edison

Travaux sur réseaux

Circulation alternée par feux rue Thomas Edison

Du 7 octobre 2025 au 21 novembre 2025

PLANOISE

Rue de Dole