Besançon
Transports

Les chantiers de la semaine à Besançon (du 17 au 21 novembre 2025)

Publié le 17/11/2025 - 08:47
Mis à jour le 17/11/2025 - 08:30

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 17 au vendredi 21 novembre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.
 

© Elodie R
© Elodie R

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

TRAVAUX RESEAU CHALEUR : pour suivre l’évolution du chantier et les contraintes de circulation liées aux travaux : https://www.rezomee.fr/besancon-reseau-chaleur/actualites?c=travaux

CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS

Rue Marulaz 

  • Travaux de réaménagement urbain
  • Circulation interdite rue Marulaz dans sa partie comprise entre la rue de Vignier et la rue de l'Ecole - déviation
  • Du 19 novembre 2025 au 19 décembre 2025

Avenue de la 7ème Armée Américaine

  • Travaux d'aménagement de voirie
  • Circulation alternée par feux
  • Du 29 octobre 2025 au 21 novembre 2025

Quai Henri Bugnet

  • Travaux de grutage
  • Circulation interdite Quai Bugnet dans sa partie comprise entre la rue Clerc de Landresse et le n°6 - déviation
  • Du 18 novembre 2025 au 19 novembre 2025

CHAPRAIS-CRAS

Rue de la Viotte

  • Travaux d'aménagement de la rue
  • Circulation interdite rue de la Viotte - déviation - une déviation sera mise en place pour les riverains
  • Du 31 octobre 2025 au 19 décembre 2025

VAITES - VAREILLES - CLAIRS-SOLEILS

Rue de Chalezeule

  • Travaux
  • Travaux de nuit - Circulation interdite rue de Chalezeule dans partie comprise entre la rue Duet et le chemin de Brûlefoin - sauf riverains
  • Du 20 novembre 2025 au 21 novembre 2025

CHAILLUZ -SAINT-CLAUDE - TORCOLS

Rue de Vesoul 

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages de fibre optique
  • Travaux de nuit - Circulation alternée par feux au droit du n°63
  • Du 17 novembre 2025 au 21 novembre 2025

SAINT-FERJEUX

Rue de l'Oratoire

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées
  • Circulation interdite rue de l'Oratoire dans sa partie comprise après l'entrée du commerce LIDL et la rue des Carriers - déviation
  • Du 8 octobre 2025 au 21 novembre 2025

MONTRAPON – MONTBOUCONS

Rue Robert Demangel

  • Travaux aménagement de voirie
  • Circulation interdite rue Robert Demangel dans sa partie comprise entre l’Avenue de Montrapon  et la rue Charles Weiss – sauf riverains – déviation
  • Du 17 novembre au 19 décembre 2025

Rue Urbain Leverrier

  • Travaux d’élagage
  • Circulation interdite rue Urbain Leverrier – déviation
  • Du 6 octobre 2025 au 28 novembre 2025

TILLEROYES

Rue Thomas Edison

  • Travaux sur réseaux
  • Circulation alternée par feux rue Thomas Edison
  • Du 7 octobre 2025 au 21 novembre 2025

PLANOISE

Rue de Dole

  • Travaux d’élagage
  • Circulation interdite sur la voie de gauche rue de Dole 100 mètres avant la bretelle d’accès au giratoire de la route de Franois et 100 mètres après la sortie de l’agglomération dans le sens Besançon/Dole
  • Le 19 novembre 2025

chantier travaux

Publié le 17 novembre à 08h47 par Elodie Retrouvey
