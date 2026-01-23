Les chantiers de la semaine à Besançon (du 26 au 30 janvier 2026)

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)
Nouveaux chantiers en rose
TRAVAUX RESEAU CHALEUR : pour suivre l’évolution du chantier et les contraintes de circulation liées aux travaux : www.rezomee.fr/besancon-reseau-chaleur
BATTANT
Rue de Vignier
- Travaux de réaménagement urbain
- Circulation interdite rue de Vignier – déviation par la rue de l’Ecole
- Du 12 janvier 2026 au 27 février 2026
Montrapon - Montboucons
Rue Robert Demangel
- Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques
- Circulation interdite à partir de 13h rue Demangel dans sa partie comprise entre l'Avenue de Montrapon et la rue Charles Weiss - déviation
- Le 26 janvier 2026
Rue Charles Weiss
- Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques
- Circulation interdite de 8h à 12h rue Charles Weiss dans sa partie comprise entre l'Avenue Léo Lagrange et la rue Demangel - déviation
- Le 26 janvier 2026
TILLEROYES
Rue Edouard Belin
- Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques
- Circulation interdite rue Edouard Belin dans sa partie comprise depuis le carrefour à sens giratoire Boulevard Fleming et la rue Thomas Edison dans ce sens - déviation
- Du 12 janvier 2026 au 30 janvier 2026
Rue Thomas Edison
- Travaux sur réseaux électrique
- Carrefour avec la rue Lavoisier - circulation alternée
- Du 7 octobre 2025 au 26 janvier 2026