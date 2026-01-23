Vendredi 23 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesImmobilierInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Transports

Les chantiers de la semaine à Besançon (du 26 au 30 janvier 2026)

Publié le 23/01/2026 - 14:00
Mis à jour le 23/01/2026 - 10:52

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 26 au vendredi 30 janvier 2026 dans les rues et avenues de Besançon.
 

© Élodie R.
© Élodie R.

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

TRAVAUX RESEAU CHALEUR : pour suivre l’évolution du chantier et les contraintes de circulation liées aux travaux : www.rezomee.fr/besancon-reseau-chaleur

BATTANT

Rue de Vignier

  • Travaux de réaménagement urbain
  • Circulation interdite  rue de Vignier – déviation par la rue de l’Ecole
  • Du 12 janvier 2026 au 27 février 2026

Montrapon - Montboucons

Rue Robert Demangel 

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques
  • Circulation interdite à partir de 13h rue Demangel dans sa partie comprise entre l'Avenue de Montrapon et la rue Charles Weiss - déviation
  • Le 26 janvier 2026

Rue Charles Weiss 

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques
  • Circulation interdite de 8h à 12h rue Charles Weiss dans sa partie comprise entre l'Avenue Léo Lagrange et la rue Demangel - déviation
  • Le 26 janvier 2026

TILLEROYES

Rue Edouard Belin

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques
  • Circulation interdite rue Edouard Belin dans sa partie comprise depuis le carrefour à sens giratoire Boulevard Fleming et la rue Thomas Edison dans ce sens - déviation
  • Du 12 janvier 2026 au 30 janvier 2026

Rue Thomas Edison

  • Travaux sur réseaux électrique
  • Carrefour avec la rue Lavoisier - circulation alternée
  • Du 7 octobre 2025 au 26 janvier 2026

chantier travaux

Publié le 23 janvier à 14h00 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Transports

Besançon
Transports

Grève “massive” annoncée sur le réseau Ginko ce samedi à Besançon

En raison d’un préavis de grève à l’initiative du syndicat CFE-CGC, une perturbation "importante, voire une interruption partielle de l’offre de transport » du réseau Ginko est à prévoir pour le samedi 24 janvier 2026 à Besançon. "Cette situation n’est pas le fruit d’un mouvement isolé, mais l’aboutissement d’un conflit social profond autour de la sécurité et du respect du dialogue social" prévient la CFE-CGC dans son communiqué. 

bus ginko grève tramway
Publié le 22 janvier à 18h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Société Transports

Alcool et stupéfiants : opération de contrôle au centre d’examen du permis de conduire de Besançon

VIDÉOS • Ce jeudi 22 janvier 2026, une opération de police effectuée dans le cadre de lutte contre les dérives au volant et les comportements dangereux a eu lieu au centre d’examen du permis de conduire de Besançon. 

alcool au volant auto-école contrôle de police examen permis de conduire police nationale prefecture du doubs stupéfiants
Publié le 22 janvier à 16h40 par Elodie Retrouvey
Besançon
Société Transports

Contrôle de police : 32 infractions en moins de deux heures boulevard Blum à Besançon

Mercredi 21 janvier 2026, en fin d’après-midi, une opération de contrôle routier a été menée à un carrefour identifié comme sensible par les forces de l’ordre, à l'intersection entre le boulevard Léon Blum et la rue Chopin. Pas moins de 32 infractions ont été relevées en 2h00.

contrôle de police contrôle routier infraction verbalisation
Publié le 22 janvier à 09h39 par Alexane
DOUBS (25)
Politique Transports

Vers le rétablissement d’un quatrième aller-retour ferroviaire entre Paris et Lausanne ?

Jacques Grosperrin, sénateur LR du Doubs et conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, et Éric Liegeon, député LR du Doubs, annoncent, dans un communiqué du 19 janvier 2026, travailler conjointement au rétablissement d’un quatrième aller-retour ferroviaire entre Paris et Lausanne. 

député éric liégeon jacques grosperrin les républicains lgv sénateur train
Publié le 20 janvier à 09h16 par Alexane
DOUBS (25)
Nature Transports

Info route : chaussées glissantes en raison du verglas ce lundi dans le département du Doubs

Selon les informations du Département du Doubs, du verglas perturbe les conditions de circulation dans plusieurs secteurs ce lundi 12 janvier 2026 après le passage de pluies sur sol gelé. Les usagers de la route sont invités à adapter leur vitesse et à rester prudents.

département du doubs hiver info route météo neige verglas
Publié le 12 janvier à 08h09 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Transports

Neige dans le Doubs : levée des restrictions de circulation pour les poids lourds ce soir

La préfecture de Zone de défense et de sécurité est a annoncé la levée, à compter de ce dimanche 11 janvier à 22 heures, de l’interdiction de circulation qui concernait les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes, y compris les transports de personnes.

météo neige préfecture verglas vigilance
Publié le 11 janvier à 18h13 par Alexane
DOUBS (25)
Nature Transports

Neige et verglas : de fortes perturbations de la circulation dans le Doubs

Le département du Doubs a été placé en vigilance orange pour neige et verglas par Météo-France depuis 6 heures, ce samedi 10 janvier 2026. La préfecture a publié un premier point de situation à 13 heures faisant état de conditions de circulation particulièrement dégradées sur plusieurs axes routiers.

circulation neige prefecture du doubs verglas
Publié le 10 janvier à 13h20 par Alexane
DOUBS (25)
Nature Transports

Vigilance orange neige-verglas : de fortes restrictions de circulation dans le Doubs jusqu’à lundi

Le département du Doubs est placé en vigilance orange pour un risque de neige et de verglas ce samedi 10 janvier 2026 depuis 6 heures, selon Météo-France. Face aux conditions de circulation jugées difficiles, le préfet du Doubs a décidé de mettre en place des restrictions importantes sur le réseau routier afin de limiter les risques d’accident.

Publié le 10 janvier à 07h56 par Alexane

Les ateliers du mercredi au SYBERT ? Des minijeux pour enfants

Logement neuf : un marché national en repli, des signaux de résilience à Besançon
Offre d'emploi

Rendez-vous les 24 et 31 janvier pour les journées portes ouvertes de l’Université Marie et Louis Pasteur !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Portes ouvertes de SUPMICROTECH, l’école de l’industrie du futur, le 24 janvier 2026
Offre d'emploi
publi info 4

ESTM Pigier à Besançon : formations, portes ouvertes et job dating au programme !

Jours fériés 2026 : le calendrier complet et les ponts possibles...
Infos pratiques

Un magasin Warhammer ouvre bientôt à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez des entrées pour le concert Tendances 80'90 à Micropolis Besançon !

Amour et Pâtisserie : une nouvelle adresse gourmande à Besançon…

Sondage

 5.98
légère pluie
le 23/01 à 15h00
Vent
3.25 m/s
Pression
996 hPa
Humidité
91 %
 