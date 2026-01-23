Les chantiers de la semaine à Besançon (du 26 au 30 janvier 2026)

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 26 au vendredi 30 janvier 2026 dans les rues et avenues de Besançon.

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

TRAVAUX RESEAU CHALEUR : pour suivre l’évolution du chantier et les contraintes de circulation liées aux travaux : www.rezomee.fr/besancon-reseau-chaleur

BATTANT

Rue de Vignier

Travaux de réaménagement urbain

Circulation interdite rue de Vignier – déviation par la rue de l’Ecole

Du 12 janvier 2026 au 27 février 2026

Montrapon - Montboucons

Rue Robert Demangel

Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques

Circulation interdite à partir de 13h rue Demangel dans sa partie comprise entre l'Avenue de Montrapon et la rue Charles Weiss - déviation

Le 26 janvier 2026

Rue Charles Weiss

Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques

Circulation interdite de 8h à 12h rue Charles Weiss dans sa partie comprise entre l'Avenue Léo Lagrange et la rue Demangel - déviation

Le 26 janvier 2026

TILLEROYES

Rue Edouard Belin

Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques

Circulation interdite rue Edouard Belin dans sa partie comprise depuis le carrefour à sens giratoire Boulevard Fleming et la rue Thomas Edison dans ce sens - déviation

Du 12 janvier 2026 au 30 janvier 2026

Rue Thomas Edison