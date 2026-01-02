Les chantiers de la semaine à Besançon (du 5 au 9 janvier 2026)

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)
Nouveaux chantiers en rose
TRAVAUX RESEAU CHALEUR : pour suivre l’évolution du chantier et les contraintes de circulation liées aux travaux : www.rezomee.fr/besancon-reseau-chaleur
CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS
Tunnel fluvial sous la Citadelle
- Travaux de réparation d'une conduite d'eau
- Circulation interdite des piétons et des cycles dans le tunnel fluvial sous la Citadelle entre le Faubourg Rivotte et Tarragnoz (itinéraire euro-vélo N°6)
- Du 5 janvier 2026 au 16 janvier 2026
CHAILLUZ – SAINT CLAUDE – TORCOLS
Boulevard Léon Blum
- Travaux de remplacement d’un feu tricolore
- Circulation interdite Boulevard Léon Blum sur les deux voies dans le sens Dole Vers Belfort au droit de l’intersection avec la rue de Trey – travaux de nuit – déviation
- Du 08 janvier 2026 au 09 janvier 2026
GRETTE – BUTTE
Rue Général Brûlard
- Travaux sur réseaux ou ouvrages d’eaux usées
- Circulation interdite rue du Général Brûlard dans sa partie comprise entre la rue du Polygone et sur une distance de 200mètres en direction de Planoise - travaux de nuit – déviation
- Du 08 janvier 2026 au 09 janvier 2026
MONTRAPON - MONTBOUCONS
Rue Demangel
- Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques
- Circulation interdite rue Demangel dans sa partie comprise entre l'avenue de Montrapon et la rue Charles Weiss - sauf riverains - déviation
- Du 6 janvier 2026 au 9 janvier 2026
TILLEROYES
Rue Thomas Edison
- Travaux sur réseaux électrique
- Carrefour avec la rue Lavoisier - circulation alternée
- Du 7 octobre 2025 au 26 janvier 2026