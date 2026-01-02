Les chantiers de la semaine à Besançon (du 5 au 9 janvier 2026)

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 5 au vendredi 9 janvier 2026 dans les rues et avenues de Besançon.

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

TRAVAUX RESEAU CHALEUR : pour suivre l’évolution du chantier et les contraintes de circulation liées aux travaux : www.rezomee.fr/besancon-reseau-chaleur

CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS

Tunnel fluvial sous la Citadelle

Travaux de réparation d'une conduite d'eau

Circulation interdite des piétons et des cycles dans le tunnel fluvial sous la Citadelle entre le Faubourg Rivotte et Tarragnoz (itinéraire euro-vélo N°6)

Du 5 janvier 2026 au 16 janvier 2026

CHAILLUZ – SAINT CLAUDE – TORCOLS

Boulevard Léon Blum

Travaux de remplacement d’un feu tricolore

Circulation interdite Boulevard Léon Blum sur les deux voies dans le sens Dole Vers Belfort au droit de l’intersection avec la rue de Trey – travaux de nuit – déviation

Du 08 janvier 2026 au 09 janvier 2026

GRETTE – BUTTE

Rue Général Brûlard

Travaux sur réseaux ou ouvrages d’eaux usées

Circulation interdite rue du Général Brûlard dans sa partie comprise entre la rue du Polygone et sur une distance de 200mètres en direction de Planoise - travaux de nuit – déviation

Du 08 janvier 2026 au 09 janvier 2026

MONTRAPON - MONTBOUCONS

Rue Demangel

Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques

Circulation interdite rue Demangel dans sa partie comprise entre l'avenue de Montrapon et la rue Charles Weiss - sauf riverains - déviation

Du 6 janvier 2026 au 9 janvier 2026

TILLEROYES

Rue Thomas Edison