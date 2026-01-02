Vendredi 2 Janvier 2026
Alerte Témoin
Besançon
Transports

Les chantiers de la semaine à Besançon (du 5 au 9 janvier 2026)

Publié le 02/01/2026 - 12:00
Mis à jour le 02/01/2026 - 11:05

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 5 au vendredi 9 janvier 2026 dans les rues et avenues de Besançon.
 

© Élodie R.
© Élodie R.

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

TRAVAUX RESEAU CHALEUR : pour suivre l’évolution du chantier et les contraintes de circulation liées aux travaux : www.rezomee.fr/besancon-reseau-chaleur

CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS

Tunnel fluvial sous la Citadelle 

  • Travaux de réparation d'une conduite d'eau
  • Circulation interdite des piétons et des cycles dans le tunnel fluvial sous la Citadelle entre le Faubourg Rivotte et Tarragnoz (itinéraire euro-vélo N°6)
  • Du 5 janvier 2026 au 16 janvier 2026

CHAILLUZ – SAINT CLAUDE – TORCOLS

Boulevard Léon Blum 

  • Travaux de remplacement d’un feu tricolore
  • Circulation interdite Boulevard Léon Blum sur les deux voies dans le sens Dole Vers Belfort au droit de l’intersection avec la rue de Trey – travaux de nuit – déviation
  • Du 08 janvier 2026 au 09 janvier 2026

GRETTE – BUTTE

Rue Général Brûlard 

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages d’eaux usées
  • Circulation interdite rue du Général Brûlard dans sa partie comprise entre la rue du Polygone et sur une distance de 200mètres en direction de Planoise - travaux de nuit – déviation
  • Du 08 janvier 2026 au 09 janvier 2026

MONTRAPON - MONTBOUCONS

Rue Demangel 

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques
  • Circulation interdite rue Demangel dans sa partie comprise entre l'avenue de Montrapon et la rue Charles Weiss - sauf riverains - déviation
  • Du 6 janvier 2026 au 9 janvier 2026

TILLEROYES

Rue Thomas Edison

  • Travaux sur réseaux électrique
  • Carrefour avec la rue Lavoisier - circulation alternée
  • Du 7 octobre 2025 au 26 janvier 2026

Publié le 2 janvier à 12h00 par Hélène L.
