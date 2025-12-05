Vendredi 5 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Transports

Les chantiers de la semaine à Besançon (du 8 au 12 décembre 2025)

Publié le 05/12/2025 - 16:02
Mis à jour le 05/12/2025 - 15:14

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 8 au vendredi 12 décembre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.
 

© Élodie R.
© Élodie R.

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

TRAVAUX RESEAU CHALEUR : pour suivre l’évolution du chantier et les contraintes de circulation liées aux travaux : www.rezomee.fr/besancon-reseau-chaleur

CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS

Rue Marulaz

  • Travaux de réaménagement urbain
  • Circulation interdite rue Marulaz dans sa partie comprise entre la rue de Vignier et la rue de l'Ecole - déviation
  • Du 19 novembre 2025 au 19 décembre 2025

Tunnel routier de la Citadelle 

  • Travaux
  • Circulation interdite le 11 et le 12 décembre 2025 de 20h à 06h - déviation
  • Du 11 décembre 2025 au 12 décembre 2025

CHAPRAIS-CRAS

Rue de la Viotte

  • Travaux d'aménagement de la rue
  • Circulation interdite rue de la Viotte - déviation - une déviation sera mise en place pour les riverains
  • Du 31 octobre 2025 au 19 décembre 2025

SAINT-FERJEUX

Rue de Dole 

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques
  • La circulation est alternée par feux sur une longueur de 50 mètres au droit du n°78 - travaux de nuit
  • Du 8 décembre 2025 au 12 décembre 2025

Avenue Georges Clémenceau

Rue de Dole 

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages de fibre optique
  • Fort empiètement au niveau de l'Avenue Clémenceau dans sa partie comprise entre la rue Jules Gruey et la rue Jacquard - Microcoupures de la circulation - Travaux de nuit
  • Du 8 décembre 2025 au 12 décembre 2025

Rue de l'Oratoire

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées
  • Circulation interdite rue de l'Oratoire dans sa partie comprise après l'entrée du commerce LIDL et la rue des Carriers - déviation
  • Du 8 octobre 2025 au 18 décembre 2025

MONTRAPON - MONTBOUCONS

Rue Robert Demangel

  • Travaux aménagement de voirie
  • Circulation interdite rue Robert Demangel  dans sa partie comprise entre l’Avenue de Montrapon et la rue Charles Weiss
  • Du 17 novembre 2025 au 19 décembre 2025

TILLEROYES

Rue Thomas Edison

  • Travaux sur réseaux
  • Circulation alternée par feux rue Thomas Edison
  • Du 07 octobre 2025 au 12 décembre 2025

GRETTE – BUTTE

Rue Pergaud

  • Travaux sur réseaux ou ouvrages de fibre optique
  • Fort empiètement au niveau du n°16 rue Pergaud – dévoiement de la circulation
  • Du 01 décembre 2025 au 19 décembre 2025

MANIFESTATIONS

  • Vente de sapins de Noël du 05 décembre 2025 au 24 décembre 2025
  • Brocante Pasteur le 13 décembre 2025
  • Les défis de la Boucle le mercredi 10 décembre 2025

chantier travaux

Publié le 5 décembre à 16h02 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Transports

Besançon
Société Transports

Keolis Besançon Mobilités déploie le programme international ”Tournesol” pour les handicaps invisibles. C’est quoi ?

Keolis Besançon Mobilités, exploitant du réseau Ginko pour Grand Besançon Métropole, a annoncé le 3 décembre 2025 son adhésion au programme international Sunflower – Hidden Disabilities, connu en France sous le nom ”Le Tournesol”. Ce dispositif permet aux personnes vivant avec un handicap invisible de signaler discrètement un besoin d’assistance grâce à un symbole facilement reconnaissable. Une première en France.

bus ginko Grand Besançon Métropole kéolis tramway transports en commun
Publié le 4 décembre à 09h23 par Alexane
Besançon
Politique Transports

La Ville de Besançon simplifie le stationnement en centre-ville pour les artisans et professionnels de santé

VIDÉO • Parmi les points à l’ordre du jour du prochain conseil municipal de Besançon qui aura lieu jeudi 4 décembre 2025, les élus auront à se prononcer sur plusieurs sujets, dont celui concernant le stationnement des artisans et des professionnels de santé dans le centre-ville bisontin. 

artisans centre-ville conseil municipal professionnels de santé stationnement
Publié le 4 décembre à 08h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Transports

Ginko déploie sa nouvelle campagne contre le harcèlement dans les transports

Dans sa nouvelle campagne de communication, Ginko renforce son engagement contre le harcèlement dans les transports au travers d’une campagne de communication dédiée et de saynètes de sensibilisation jouées à bord du tramway bisontin à l’occasion de la journée du 25 novembre 2025. Le réseau a partagé la vidéo contenant la réaction des voyageurs. 

ginko harcèlement transport vidéo
Publié le 27 novembre à 15h32 par Elodie Retrouvey
Besançon
Transports

Du 25 novembre au 5 décembre, Ginko teste deux nouveaux bus électriques à Besançon

Grand Besançon Métropole poursuit la modernisation de sa flotte de transports en commun avec une nouvelle phase d’expérimentation de véhicules électriques, a-t-on appris mardi 25 novembre 2025. L’objectif : accélérer la transition énergétique du réseau Ginko tout en évaluant les performances de différents modèles avant de futurs investissements.

bus électrique essai ginko Grand Besançon Métropole test
Publié le 25 novembre à 12h00 par Alexane

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !

Shopping de Noël : les idées cadeaux du Dino-Zoo
Offre d'emploi

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Offre d'emploi : Le Grand Besançon recrute un.e carrossier.e - peintre
Shopping de Noel

Shopping de Noël : les coffrets de douceurs de la chocolaterie Le Criollo
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre VTT avec Décathlon Besançon

Shopping de Noël : une cheminée électrique murale Lounge de chez Leroy Merlin

Sondage

 5.06
couvert
le 05/12 à 18h00
Vent
1.07 m/s
Pression
1014 hPa
Humidité
91 %
 