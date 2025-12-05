Les chantiers de la semaine à Besançon (du 8 au 12 décembre 2025)

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)
Nouveaux chantiers en rose
TRAVAUX RESEAU CHALEUR : pour suivre l’évolution du chantier et les contraintes de circulation liées aux travaux : www.rezomee.fr/besancon-reseau-chaleur
CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS
Rue Marulaz
- Travaux de réaménagement urbain
- Circulation interdite rue Marulaz dans sa partie comprise entre la rue de Vignier et la rue de l'Ecole - déviation
- Du 19 novembre 2025 au 19 décembre 2025
Tunnel routier de la Citadelle
- Travaux
- Circulation interdite le 11 et le 12 décembre 2025 de 20h à 06h - déviation
- Du 11 décembre 2025 au 12 décembre 2025
CHAPRAIS-CRAS
Rue de la Viotte
- Travaux d'aménagement de la rue
- Circulation interdite rue de la Viotte - déviation - une déviation sera mise en place pour les riverains
- Du 31 octobre 2025 au 19 décembre 2025
SAINT-FERJEUX
Rue de Dole
- Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques
- La circulation est alternée par feux sur une longueur de 50 mètres au droit du n°78 - travaux de nuit
- Du 8 décembre 2025 au 12 décembre 2025
Avenue Georges Clémenceau
Rue de Dole
- Travaux sur réseaux ou ouvrages de fibre optique
- Fort empiètement au niveau de l'Avenue Clémenceau dans sa partie comprise entre la rue Jules Gruey et la rue Jacquard - Microcoupures de la circulation - Travaux de nuit
- Du 8 décembre 2025 au 12 décembre 2025
Rue de l'Oratoire
- Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées
- Circulation interdite rue de l'Oratoire dans sa partie comprise après l'entrée du commerce LIDL et la rue des Carriers - déviation
- Du 8 octobre 2025 au 18 décembre 2025
MONTRAPON - MONTBOUCONS
Rue Robert Demangel
- Travaux aménagement de voirie
- Circulation interdite rue Robert Demangel dans sa partie comprise entre l’Avenue de Montrapon et la rue Charles Weiss
- Du 17 novembre 2025 au 19 décembre 2025
TILLEROYES
Rue Thomas Edison
- Travaux sur réseaux
- Circulation alternée par feux rue Thomas Edison
- Du 07 octobre 2025 au 12 décembre 2025
GRETTE – BUTTE
Rue Pergaud
- Travaux sur réseaux ou ouvrages de fibre optique
- Fort empiètement au niveau du n°16 rue Pergaud – dévoiement de la circulation
- Du 01 décembre 2025 au 19 décembre 2025
MANIFESTATIONS
- Vente de sapins de Noël du 05 décembre 2025 au 24 décembre 2025
- Brocante Pasteur le 13 décembre 2025
- Les défis de la Boucle le mercredi 10 décembre 2025