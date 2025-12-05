Les chantiers de la semaine à Besançon (du 8 au 12 décembre 2025)

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 8 au vendredi 12 décembre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.

Les dates de travaux sont données à titre indicatif et peuvent évoluer selon les contraintes techniques ou météorologiques rencontrées. (Annulation, prolongation, report)

Nouveaux chantiers en rose

TRAVAUX RESEAU CHALEUR : pour suivre l’évolution du chantier et les contraintes de circulation liées aux travaux : www.rezomee.fr/besancon-reseau-chaleur

CENTRE-VILLE - CHAPELLE DES BUIS

Rue Marulaz

Travaux de réaménagement urbain

Circulation interdite rue Marulaz dans sa partie comprise entre la rue de Vignier et la rue de l'Ecole - déviation

Du 19 novembre 2025 au 19 décembre 2025

Tunnel routier de la Citadelle

Travaux

Circulation interdite le 11 et le 12 décembre 2025 de 20h à 06h - déviation

Du 11 décembre 2025 au 12 décembre 2025

CHAPRAIS-CRAS

Rue de la Viotte

Travaux d'aménagement de la rue

Circulation interdite rue de la Viotte - déviation - une déviation sera mise en place pour les riverains

Du 31 octobre 2025 au 19 décembre 2025

SAINT-FERJEUX

Rue de Dole

Travaux sur réseaux ou ouvrages électriques

La circulation est alternée par feux sur une longueur de 50 mètres au droit du n°78 - travaux de nuit

Du 8 décembre 2025 au 12 décembre 2025

Avenue Georges Clémenceau

Rue de Dole

Travaux sur réseaux ou ouvrages de fibre optique

Fort empiètement au niveau de l'Avenue Clémenceau dans sa partie comprise entre la rue Jules Gruey et la rue Jacquard - Microcoupures de la circulation - Travaux de nuit

Du 8 décembre 2025 au 12 décembre 2025

Rue de l'Oratoire

Travaux sur réseaux ou ouvrages d'eaux usées

Circulation interdite rue de l'Oratoire dans sa partie comprise après l'entrée du commerce LIDL et la rue des Carriers - déviation

Du 8 octobre 2025 au 18 décembre 2025

MONTRAPON - MONTBOUCONS

Rue Robert Demangel

Travaux aménagement de voirie

Circulation interdite rue Robert Demangel dans sa partie comprise entre l’Avenue de Montrapon et la rue Charles Weiss

Du 17 novembre 2025 au 19 décembre 2025

TILLEROYES

Rue Thomas Edison

Travaux sur réseaux

Circulation alternée par feux rue Thomas Edison

Du 07 octobre 2025 au 12 décembre 2025

GRETTE – BUTTE

Rue Pergaud

Travaux sur réseaux ou ouvrages de fibre optique

Fort empiètement au niveau du n°16 rue Pergaud – dévoiement de la circulation

Du 01 décembre 2025 au 19 décembre 2025

