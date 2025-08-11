Les naissances à Besançon (du 11 au 15 août 2025)

Communiqué du lundi 4 août 2025
- Alma et Ilio, fille et fils de Romain CARBINI, chargé de sécurité et de Mélanie PHILIPPE, cadre dans l'automobile.
- Lya, fille de Anthony MOUGIN, menuisier charpentier et de Audrey SAVARIN, vendeuse.
- Paul-Howard, fils de Nicolas VINCENT, aide-soignant et de Anne SIGRIST, aide-soignante.
- Basile, fils de Thomas MONNERET, chef d'entreprise et de Lucine ARNOUX, coordinatrice des ressources humaines.
- Élio, fils de Aurélien PERGAUD, ouvrier de travaux publics et de Mallory CANQUE, sans profession.
- Zayn, fils de Djamel KADRI, agent de sécurité et de Camille RIDARD, vendeuse.
- Milo, fils de Clément CHARYK, médecin et de Lou SOUDANI, infirmière.
- Ninon, fille de Melvine BREUILLARD, responsable des achats et de Juliette FUMEY, chef de projet communication.