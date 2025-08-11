Lundi 11 Août 2025
Alerte Témoin
Besançon
Etat-civil

Les naissances à Besançon (du 11 au 15 août 2025)

Publié le 11/08/2025 - 09:32
Mis à jour le 11/08/2025 - 09:33

Communiqué du lundi 4 août 2025

  • Alma et Ilio, fille et fils de Romain CARBINI, chargé de sécurité et de Mélanie PHILIPPE, cadre dans l'automobile.
  • Lya, fille de Anthony MOUGIN, menuisier charpentier et de Audrey SAVARIN, vendeuse.
  • Paul-Howard, fils de Nicolas VINCENT, aide-soignant et de Anne SIGRIST, aide-soignante.
  • Basile, fils de Thomas MONNERET, chef d'entreprise et de Lucine ARNOUX, coordinatrice des ressources humaines.
  • Élio, fils de Aurélien PERGAUD, ouvrier de travaux publics et de Mallory CANQUE, sans profession.
  • Zayn, fils de Djamel KADRI, agent de sécurité et de Camille RIDARD, vendeuse.
  • Milo, fils de Clément CHARYK, médecin et de Lou SOUDANI, infirmière.
  • Ninon, fille de Melvine BREUILLARD, responsable des achats et de Juliette FUMEY, chef de projet communication.

naissances

Publié le 11 aout à 09h32 par Alexane
Etat-civil

