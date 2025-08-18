Les naissances à Besançon (du 18 au 22 août 2025)

Communiqué du lundi 18 août 2025
- Mya, fille de Nicolas DOUETTE, conseiller bancaire et de Coraly VONIN, horlogère.
- Victoire, fille de Joachim MONGENET, professeur certifié d'histoire et géographie et de Laurie CURTY, chef de produit marketing.
- Robin, fils de Noël DENISOT, aide-fromager et de Lydie CLADE, aide-soignante.
- Agathe, fille de François SAUTET, agent technique menuisier et de Sandra COPPOLA, vendeuse en boulangerie.
- Joy, fille de Jordan MORLOT, carrossier et de Pauline MONTAGNE, aide comptable.
- Lina, fille de Nicolas BOGNON, mécanicien automobile et de Laura MORLET, vendeuse.
- Younes, fils de Assadullah NAZARI, intérimaire et Karima JAFARI, sans profession