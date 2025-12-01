Lundi 1 Décembre 2025
Les naissances à Besançon (du 1er au 5 décembre 2025)

Publié le 01/12/2025 - 11:22
Communiqué du lundi 1er décembre 2025

  • Joely, fille de Cédric BILLOT, chauffeur routier et de Morena MENA  ACEVEDO, esthéticienne.
  • Elio, fils de Valentin CHEVALIER, micro mécanicien et de Océane JUIF, opératrice en horlogerie.
  • Léo, fils de Florian PUTET, cadre juridique et de Noémie GALMICHE, employée de bureau.
  • Ava, fille de Christophe MESTRIAUX, chauffeur livreur et de Ludivine DEMONTROND, adjoint d'animation en crèche.
  • Malone, fils de Ludovic MASSICOT, chef d'équipe et de Jennifer MANGEL, sans emploi.

naissances

Publié le 1 décembre à 11h22 par Elodie Retrouvey
