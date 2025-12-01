Les naissances à Besançon (du 1er au 5 décembre 2025)

Communiqué du lundi 1er décembre 2025
- Joely, fille de Cédric BILLOT, chauffeur routier et de Morena MENA ACEVEDO, esthéticienne.
- Elio, fils de Valentin CHEVALIER, micro mécanicien et de Océane JUIF, opératrice en horlogerie.
- Léo, fils de Florian PUTET, cadre juridique et de Noémie GALMICHE, employée de bureau.
- Ava, fille de Christophe MESTRIAUX, chauffeur livreur et de Ludivine DEMONTROND, adjoint d'animation en crèche.
- Malone, fils de Ludovic MASSICOT, chef d'équipe et de Jennifer MANGEL, sans emploi.