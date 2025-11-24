Lundi 24 Novembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Etat-civil

Les naissances à Besançon (du 24 au 28 novembre 2025)

Publié le 24/11/2025 - 09:26
Mis à jour le 24/11/2025 - 08:56

Communiqué du lundi 24 novembre 2025

  • Jade, fille de Thierry GAUTHIER, ouvrier en agroalimentaire et de Julie JOLIOT, vendeuse.
  • Lou, fils de Renaud GACHIGNARD, gérant débit de tabac et de Lara MOUCHART, monitrice éducatrice.
  • Valentin, fils de Alexandre GIACOMA, éducateur de vie scolaire et de Camille BIZE, animatrice petite enfance.
  • Manoa, fils de Mathieu DEVILLERS, mécanicien agricole et de Marine TACQUARD, animatrice périscolaire.
  • Athénaïs, fille de Yohan LAGARDE, chauffeur routier et de Fériel CHEVASSON-SAINT-JEAN, sans profession.

naissances

Publié le 24 novembre à 09h26
Etat-civil

