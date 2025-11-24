Les naissances à Besançon (du 24 au 28 novembre 2025)

Communiqué du lundi 24 novembre 2025
- Jade, fille de Thierry GAUTHIER, ouvrier en agroalimentaire et de Julie JOLIOT, vendeuse.
- Lou, fils de Renaud GACHIGNARD, gérant débit de tabac et de Lara MOUCHART, monitrice éducatrice.
- Valentin, fils de Alexandre GIACOMA, éducateur de vie scolaire et de Camille BIZE, animatrice petite enfance.
- Manoa, fils de Mathieu DEVILLERS, mécanicien agricole et de Marine TACQUARD, animatrice périscolaire.
- Athénaïs, fille de Yohan LAGARDE, chauffeur routier et de Fériel CHEVASSON-SAINT-JEAN, sans profession.