Les naissances à Besançon (du 27 au 31 octobre 2025)

Communiqué du lundi 27 octobre 2025
- Gio, fils de Victor COZETTE, menuisier et de Léa MIRAUCOURT, infirmière.
- Lucas, fils de Vincent HUGUENOTTE, conseiller bancaire et de Laura GUYON, secrétaire administrative.
- Charlie, fils de Mathieu MOLL, coordinateur import-export et de Katia MOUSSEL, assembleuse en maroquinerie.
- Lewys, fils de Sulyvan LAIR-OESTERLE, boulanger et de Alexandrine JAMROSEK, vendeuse en boulangerie.
- Rose, fille de Dylan RUHIER, charpentier et de Emilie DEL MISSIER, aide-soignante.
- Victoire, fille de Nicolas SORIANO, éducateur sportif et de Aurélie ROUGNON-GLASSON, assistante logistique.
- Albin, fils de Mickaël CHASSOT, chargé d'affaire payasage et de Luciane DHÔTE, ingénieur paysagiste.
- Eva, fille de Karine ETEVENON, auxiliaire puéricultrice.
- Charlie, fils de Guillaume ROBIN, cariste et de Flavie ANDREY, aide-soignante.