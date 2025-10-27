Lundi 27 Octobre 2025
Besançon
Etat-civil

Les naissances à Besançon (du 27 au 31 octobre 2025)

Publié le 27/10/2025 - 09:11
Mis à jour le 27/10/2025 - 08:34

Communiqué du lundi 27 octobre 2025

  • Gio, fils de Victor COZETTE, menuisier et de Léa MIRAUCOURT, infirmière.
  • Lucas, fils de Vincent HUGUENOTTE, conseiller bancaire et de Laura GUYON, secrétaire administrative.
  • Charlie, fils de Mathieu MOLL, coordinateur import-export et de Katia MOUSSEL, assembleuse en maroquinerie.
  • Lewys, fils de Sulyvan LAIR-OESTERLE, boulanger et de Alexandrine JAMROSEK, vendeuse en boulangerie.
  • Rose, fille de Dylan RUHIER, charpentier et de Emilie DEL MISSIER, aide-soignante.
  • Victoire, fille de Nicolas SORIANO, éducateur sportif et de Aurélie ROUGNON-GLASSON, assistante logistique.
  • Albin, fils de Mickaël CHASSOT, chargé d'affaire payasage et de Luciane DHÔTE, ingénieur paysagiste.
  • Eva, fille de Karine ETEVENON, auxiliaire puéricultrice.
  • Charlie, fils de Guillaume ROBIN, cariste et de Flavie ANDREY, aide-soignante.

naissances

Publié le 27 octobre à 09h11 par Elodie Retrouvey
Etat-civil

