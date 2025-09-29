Les naissances à Besançon (du 29 septembre au 3 octobre 2025)

Communiqué du lundi 29 septembre 2025
- Andréa et Jade, fils et fille de Anthony RUFFINONI, responsable d'agence et de Elodie GARDET, Conceptrice rédactrice.
- Abel, fils de Sébastien PARIS, fabricant de vélo et de Charlotte SALVI, éducatrice spécialisée.
- Adèle, fille de Nicolas BRAND, technicien de travaux publics et de Lydie CUENOT, agricultrice.
- Siméo, fils de Florent MAIRE, silotier et de Anaëlle ALFONSO, aide à domicile.
- Lévi, fils de Bryan STHELY, paysagiste et de Loana KLINGER, sans profession.
- Alba, fille de Lucas VELLETTA, chauffeur livreur et de Manon BINDA, animatrice périscolaire.
- Mouctasim, fils de Ahmed ADEN KHADAR, maçon et de Suhur BARUD OMAR, femme de ménage.
- Liane, fils de Dasmir BACAR, préparateur de commandes et de Jacqueline HOUMADI, sans profession.
- Robin, fils de Valentin SEIGNE, paysagiste et de Camille PALARO, travailleur social.