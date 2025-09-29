Lundi 29 Septembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Etat-civil

Les naissances à Besançon (du 29 septembre au 3 octobre 2025)

Publié le 29/09/2025 - 11:08
Mis à jour le 29/09/2025 - 10:50

Communiqué du lundi 29 septembre 2025

  • Andréa et Jade, fils et fille de Anthony RUFFINONI, responsable d'agence et de Elodie GARDET, Conceptrice rédactrice.
  • Abel, fils de Sébastien PARIS, fabricant de vélo et de Charlotte SALVI, éducatrice spécialisée.
  • Adèle, fille de Nicolas BRAND, technicien de travaux publics et de Lydie CUENOT, agricultrice.
  • Siméo, fils de Florent MAIRE, silotier et de Anaëlle ALFONSO, aide à domicile.
  • Lévi, fils de Bryan STHELY, paysagiste et de Loana KLINGER, sans profession.
  • Alba, fille de Lucas VELLETTA, chauffeur livreur et de Manon BINDA, animatrice périscolaire.
  • Mouctasim, fils de Ahmed ADEN KHADAR, maçon et de Suhur BARUD OMAR, femme de ménage.
  • Liane, fils de Dasmir BACAR, préparateur de commandes et de Jacqueline HOUMADI, sans profession.
  • Robin, fils de Valentin SEIGNE, paysagiste et de Camille PALARO, travailleur social.

naissances

Publié le 29 septembre à 11h08
Etat-civil

