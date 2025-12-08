Lundi 8 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Etat-civil

Les naissances à Besançon (du 8 au 12 décembre 2025)

Publié le 08/12/2025 - 09:40
Mis à jour le 08/12/2025 - 10:11

Communiqué du lundi 8 décembre 2025

  • Iris, fille de Vivien RIVA, plombier-chauffagiste et de Lorane OBERSON, chargée de clientèle en assurance.
  • Gioia, fille de Pierre DELL'ANNO, boulanger et de Coralie CHAILLET, agent d'animation périscolaire.
  • Ellio, fils de Martial GASSER, chef d'équipe plaquiste et de Laura MARCAUD, secrétaire comptable.
  • Gabriel, fils de Christophe BAILLY, constructeur habillage et de Ana DO VALE MONTEIRO, contrôleuse qualité.
  • Valerio, fils de Alexandre GALLAND, commercial et de Ornella BELLAUD, gestionnaire de paie.
  • Léontine, fille de Pierre-Antoine CUENOT, responsable bureau d'études et développement et de Charlène ROGNON, employée de banque.
  • Emy, fille de Matthieu GROVEL, réparateur électro-ménager et de Cyrielle SOCIÉ, assistante RH.

naissances

Publié le 8 décembre à 09h40 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Etat-civil

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : chocolats et fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : Les cartes cadeaux de la Citadelle de Besançon
Shopping de Noel

Shopping de Noël : un repas pour deux au restaurant Loiseau du temps
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre VTT avec Décathlon Besançon

Shopping de Noël : offrez des émotions avec NG Productions

Sondage

 11.7
légère pluie
le 08/12 à 12h00
Vent
2.36 m/s
Pression
1021 hPa
Humidité
94 %
 