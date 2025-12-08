Les naissances à Besançon (du 8 au 12 décembre 2025)

Communiqué du lundi 8 décembre 2025
- Iris, fille de Vivien RIVA, plombier-chauffagiste et de Lorane OBERSON, chargée de clientèle en assurance.
- Gioia, fille de Pierre DELL'ANNO, boulanger et de Coralie CHAILLET, agent d'animation périscolaire.
- Ellio, fils de Martial GASSER, chef d'équipe plaquiste et de Laura MARCAUD, secrétaire comptable.
- Gabriel, fils de Christophe BAILLY, constructeur habillage et de Ana DO VALE MONTEIRO, contrôleuse qualité.
- Valerio, fils de Alexandre GALLAND, commercial et de Ornella BELLAUD, gestionnaire de paie.
- Léontine, fille de Pierre-Antoine CUENOT, responsable bureau d'études et développement et de Charlène ROGNON, employée de banque.
- Emy, fille de Matthieu GROVEL, réparateur électro-ménager et de Cyrielle SOCIÉ, assistante RH.