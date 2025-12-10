Les oranges cachaient les stupéfiants… La Douane du Jura transforme une saisie en don à la Croix-Rouge

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

INSOLITE & SOLIDAIRE • La brigade des Douanes de Lons-le-Saunier a récemment intercepté un poids lourd circulant sur l’autoroute. Lors du contrôle, les agents ont découvert des produits stupéfiants dissimulés dans la cargaison. Pour masquer ces marchandises illicites, le camion transportait 20 palettes d'oranges, transportées d'Espagne vers la Pologne... une cargaison légale qui a été remise à la Croix-Rouge du Jura, a-t-on appris mardi 9 décembre 2025.

Si les stupéfiants ont été placés sous scellés, le chargement légal a lui aussi été saisi conformément aux procédures douanières. Après vérification sanitaire, le lot d’oranges saisi d'un poids total de 16 tonnes, "en parfait état sanitaire" précise la douane, a rapidement pu être orienté vers une structure caritative. La Douane a ainsi remis l’intégralité de la marchandise à la Croix-Rouge du Jura.

L’association s’est chargée de répartir cette manne sur ses différentes antennes locales pour distribution aux bénéficiaires.

Un geste bienvenu à l’approche des fêtes

À trois semaines de Noël, la Croix-Rouge du Jura s’est dite particulièrement sensible à ce don exceptionnel. L’organisation s’est montrée "ravie de ce cadeau emblématique", qui permettra d’améliorer l’aide alimentaire distribuée sur le territoire.