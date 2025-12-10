Les oranges cachaient les stupéfiants… La Douane du Jura transforme une saisie en don à la Croix-Rouge

Si les stupéfiants ont été placés sous scellés, le chargement légal a lui aussi été saisi conformément aux procédures douanières. Après vérification sanitaire, le lot d’oranges saisi d'un poids total de 16 tonnes, "en parfait état sanitaire" précise la douane, a rapidement pu être orienté vers une structure caritative. La Douane a ainsi remis l’intégralité de la marchandise à la Croix-Rouge du Jura.
L’association s’est chargée de répartir cette manne sur ses différentes antennes locales pour distribution aux bénéficiaires.
Un geste bienvenu à l’approche des fêtes
À trois semaines de Noël, la Croix-Rouge du Jura s’est dite particulièrement sensible à ce don exceptionnel. L’organisation s’est montrée "ravie de ce cadeau emblématique", qui permettra d’améliorer l’aide alimentaire distribuée sur le territoire.