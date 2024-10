Les performances des entreprises : où en est-on en Bourgogne-Franche-Comté ?

L’analyse effectuée par la Banque de France porte sur cinq grands secteurs : le commerce, la construction, l’industrie, les entreprises de prestations de services, et les particuliers en prestations de services. Ces derniers sont regroupés sous une seule entité intitulée "ensemble" (voir les graphiques ci-dessous).

Premier constat, la Banque de France note un net ralentissement de la croissance des chiffres d’affaires des entreprises de la région, pour l’ensemble des secteurs sur fond de désinflation. Ce dernier n’évolue pas de ma même manière s’il s’agit d’une moyenne, petite ou très petite entreprise et près de "2 entreprises sur 5 ont connu une baisse de leurs chiffres d’affaires entre 2022 et 2023 : "Une majorité de chefs d’entreprise de la région ne prévoient pas de hausse de leurs chiffres d’affaires en 2024", précise la Banque de France.

Remarque : la Banque de France souligne que "15,7 % du chiffre d’affaires des entreprises de la région est réalisé à l’export en 2023" (contre 16,3 % en 2022). Cette donnée concerne davantage le secteur de l’industrie et les entreprises de tailles intermédiaires (moins de 3% pour les TPE et plus de 20% pour celles ayant plus de 250 salariés).

En ce qui concerne les marges effectuées, les entreprises de prestations de services sortent gagnantes avec 41% pour les services effectués par les entreprises et 54 % pour les services effectuées par les particuliers.

En 2023, les entreprises ont toutefois subit un "doublement des charges financières" dans un "contexte de renchérissement du coût du crédit", nous précise-t-on.

Focus sur l’automobile et le tourisme

Automobile

Concernant le secteur de l’automobile, la Banque de France note une "activité en faible hausse" et des "marges qui se tassent". Le taux de marge brute d’exploitation est passé de 4,1 % en 2022 à 3,9 % en 2023 et le taux de profitabilité est passé de 2,2 % en 2022 à 2 % en 2023.

Toutefois, on note une hausse du chiffre d’affaires entre 2022-2023 de 4,5 % avec des effectifs en baisse de 3 %…

Tourisme

Pour la Banque de France, la filière "est en croissance" mais "voit ses marges s’éroder". Elle est passée de 13,7% de taux de marge brute d’exploitation en 2022 à 12,7 % en 2023. Le taux de profitabilité a, lui aussi, baissé en passant de 5 à 4,7%.

Toutefois, 78 % des entreprises de la filière ont vu leur chiffre d’affaires augmenter en 2023.

Et du côté de l’endettement ?

"L’endettement des entreprises de la région se tasse entre 2022 et 2023 à l’exception des prestataires de services", explique la Banque de France qui précise "qu’environ un quart de l’ensemble des dettes financières, exploitation et hors exploitation est couvert par de la trésorerie disponible à l’actif".

La Banque de France relève également une "hausse des défaillances d’entreprises de la région" (où l’entreprise ne peut plus faire face à ses obligations financières). Elles ont même doublé depuis fin 2021… Cette tendance est la même dans le reste du pays, nous précise-t-on. En Bourgogne-Franche-Comté, le département le plus impacté est la Côte d’Or (+ 28 % du nombre de défaillances depuis 2019).

Conclusion de la Banque de France pour l’année 2023

Un ralentissement de la croissance des chiffres d’affaires sur fond de nette décélération des prix de vente et coûts de production.

Une stabilité d’ensemble des marges brutes en dépit de l’amélioration des performances des ETI et des secteurs de la construction et de l’industrie.

Une structure financière qui résiste avec des entreprises un peu mieux dotées en fonds propres, un peu moins endettées et conservant leur niveau de trésorerie.

Des capacités de remboursement qui se réduisent légèrement.

Une légère dégradation du profil de cotation des entreprises de la région.

En 2024, une activité et des marges qui devraient peu évoluer.

Les projections macro-économiques

La Banque de France note un taux de chômage à 7,5 % en 2023, attend la même synthèse pour 2024 et prévoit 7,6 % pour 2025. Elle nuance également en précisant que malgré des révisions favorables, la "croissance ne se renforcerait que modérément".



Concernant le salaire perçu par le salarié, ils sont désormais plus "dynamiques que les prix", indique la Base de France

Le taux de chômage devrait toutefois redescendre à 7,3 % en 2026.