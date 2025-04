Que faire avec les enfants pendant les vacances de Pâques ?

Pour les vacances de pâques, la ville de Besancon regorge d'activités pour colorer le printemps des petits. Voici quelques lieux d'activites et le détail de leur programmation.

Musée des Maisons comtoises de Nancray

Du 19 avril au 4 mai, la maison comtoise accueille les enfants pour des vacances printamusantes. Au menu :

Chasse aux oeufs, le samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 avril 2025

Tandis que les tout-petits chercheront les œufs qui se sont nichés çà et là, une vraie chasse au trésor attend les plus grands… Au bout de l’aventure, une récompense sucrée attend tous les explorateurs !

Cherche et trouve ton œuf : chasse aux œufs pour les 0-4 ans (accompagné)

Les aventuriers de la cloche perdue : jeu de piste pour les 5-12 ans

Spectacle : Pas d’omelettes sans casser des œufs, Dimanche 20 avril 2025, À 14h30 et 16h30

Une activité pour le jeune public, accessible en famille dès 3 ans. Représentation en intérieur,places limitées

Durée: 1h

Théâtre de la lune (75)

L’atelier de jeanne, Mercredi 23 avril, de 11h00 a 12h30 et 14h30 a 16h00

Entre et sort

Cie Bougrelas (33)

Des fois tu te penches, tu ramasses une histoire et puis c’est tout. Tu te redresses, tu dis :

– « Tiens, j’ai trouvé une histoire par terre, je vais l’amener à Jeanne ». Des fois, c’est un doudou et tu l’amènes à Jeanne. Dans l’atelier de Jeanne, les doudous viennent de partout, doudous perdus, doudous plus très doux, doudous adorés, doudous abîmés…De toute façon ils avaient besoin de Jeanne. Le monde entier a besoin de gens comme Jeanne. C’est tout, c’est comme ça. Il en faudrait plus de Jeanne ! Jeanne, c’est un doudou en fait !

Séances de 15 min – en famille, dès 2 ans- réservation sur place

Jeu : Cécile Maurice

Mise en scène : Cécile Maurice et Chantal Ermenault.

Aide à la création : Mairie de Bordeaux

La journée sous le thème du jeu sportif, le 27 avril

Cette journée se déroulera autour de jouets plus anciens comme la corde à sauter. S’en suivra une démonstration et initiation au double dutch, au vélo, puis une démonstration et initiation de BMX freestyle.

Citadelle de Besançon

Pour marquer les 350 ans de la citadelle dans l’esprit des petits et des grands, la saison royal débutera avec :

Une découverte des fortifications de Vauban

Du 19 avril au 4 mai. soir sur toute la durée des vacances, propose un florilège d'événements et d'activités pour découvrir le chef d'œuvre Vauban et l'époque de Louis XIV. Les 3 musées de la Citadelle proposent également des théâtres, visites, animations, jeux et ateliers pour les enfants.

Des jeux en libre accès

De nombreux jeux sont pensés pour faire découvrir l'œuvre de Vauban de façon ludique. dont un puzzle participatif, un jeu de shifumi, un jeu de l’oie, un jeu de qui est-ce??, une maquette géante, un jeu des 7 différences, un jeu de stratégie.

Deux fresques participatives

Le premier accessible dès 6 ans se déroule, du 21 au 25 avril et du 28 avril au 2 mai de 14 h à 16 h, en respectant certaines couleurs, pour dévoiler peu a peu Vanban et ses multiples facettes....

Le deuxième, accessible à partir de 14 ans, aura lieu les dimanche 20 avril et 4 mai, de 14 h à 17 h, peindre à la bombe sur une toile transparente et jouer avec le monument en arrière plan pour l'intégrer dans la composition , sous la houlette de l’artiste Sébastien Lombardo.

À découvrir aussi à la Citadelle:

Le ”Printemps de la biodiversité

Du samedi 19 avril au dimanche 4 mai 2025, auront lieu des activités qui “permettent de comprendre l’engagement du parc zoologique dans la protection des espèces” peut-on lire sur le site de la citadelle.

Voici les thèmes et dates :

19/04 au 21/04 : Faune asiatiques, Asie et Asie du Sud-Est

22/04 au 23/04 : Faune africaine

24/04 au 27/04 : Faune européenne et locale – Une journée Partenaires le 26 /04

28/04 au 30/04 : Faune malgache – venue d’Helpsimus (tenue d’un stand supp) le lundi 28/04

01/05 au 02/05 : Faune d’Amériques du sud

03/05 au 04/05 : Faune d’Océanie

Horaires : de 14h00 à 17h00

Lieu de rendez-vous : Cour des cadets

Public concerné : tout public

Musée des beaux arts

Pour les 3-6 ans

Atelier “mosaïques” le 21 avril

Heure: 14:30 - 16:00

Sur réservation

Prix: 5€

« En 50 avant Jésus Christ, toute la Gaule est occupée. Toute ? » Oui ! Même Besançon, qui s’appelle alors Vesontio. Les Gallo-romains y construisent de très riches maisons. Découverte des mosaïques conservées au musée, puis place à la pratique ! Inscription uniquement réservée aux enfants, les parents n’ont pas besoin de s’inscrire. Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte (deux adultes maximum).

Visite-atelier “Modelage chouette“ le 23 avril

Date: 23 avril

Heure 10:30 - 12:00

Prix: 5€

Une statue, c’est taillé dans la pierre ou dans le bois, ou ça peut être modelé dans la terre avec ses petits doigts. Découverte de sculptures de musées et manipulation de moulages et d’argile. Inscription uniquement réservée aux enfants, les parents n’ont pas besoin de s’inscrire. Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte (deux adultes maximum).

Visite-atelier « Moulage méduse » le 30 avril

Date:30 avril

Heure:10:30 - 12:00

Prix:5€

Méduse, la Vouivre, Hercule ou Œdipe, découvre à travers les œuvres du Musée les mythes antiques, les légendes, les héros et les monstres qui les peuplent, puis fabrique ta tête de méduse en argile.Inscription uniquement réservée aux enfants, les parents n’ont pas besoin de s’inscrire. Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte (deux adultes maximum).

Atelier « Moulage scarabée »

Date: 28 avril

Heure: 14:30 - 16:00

Sur reservation

Prix: 5€

Après une visite découverte de l’Egypte ancienne, les enfants réaliseront un moulage en argile d’un scarabée égyptien. Inscription uniquement réservée aux enfants, les parents n’ont pas besoin de s’inscrire. Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte (deux adultes maximum).

Pour les 7 à 10 ans

Visite-atelier « Modelage lampe à huile »

Date: 24 avril

Heure:14:30 - 16:30

Pri:5€

En parcourant le secteur archéologique du Musée, à travers des éléments de décors et des objets, de la cuisine à la chambre, plonge dans la vie quotidienne des gallo-romains. Puis viens créer ta propre lampe à huile en argile, afin de décorer ta maison. Les enfants âgés de 7 à 10 ans participant aux ateliers ne doivent pas être accompagnés.

Atelier « Modelage buste »

Date: 25 avril

Heure: 14:30 - 16:30

Prix: 5€

Un portrait, est-ce que c’est forcément une peinture ? Exploration de la notion de portrait, et modelage d’un petit buste en terre.Les enfants âgés de 7 à 10 ans participant aux ateliers ne doivent pas être accompagnés.

Atelier « Modelage pot Néolithique »

Date:2 mai

Heure: 14:30 - 16:30

Prix: 5€

Du chasseur cueilleur à l’agriculteur qui modèle ses pots, il n’y a (presque) qu’un pas, juste quelques milliers d ‘années! Visite paléo-néolithique et modelage de céramique au colombin, comme les premiers potiers préhistoriques.

Pour les 11 à 15 ans

Visite-atelier « Hiéroglyphes »

Date: 19 avril

Heure: 14:30 - 16:30

Sur reservation

Prix: 5€

Les jeunes découvriront l’Egypte ancienne et son écriture: le hiéroglyphe. Expérimentation en atelier, au calame sur papyrus, sont également au programme.

Le Frac Franche-Comté

Pour les 4 à 6 ans

Pour les 4 à 6 ans

Atelier touchatou,

mercredi 23 avril 2025

14h30 (durée : 1h30)

Tarif : 6 €

Conçu pour initier les enfants de 4 à 6 ans aux notions artistiques fondamentales et aux thèmes de l’exposition en cours, l’atelier Touchatou s’organise autour de la découverte ludique des œuvres et de l’expérimentation plastique en atelier. Une véritable pépinière pour les jeunes artistes en herbe ! Réservez votre visite-atelier. Les ateliers ont lieu sous réserve d’inscriptions suffisantes. Tarif a régler le jour même à l'accueil du Frac.

Pour les 11 à 15 ans

Vendredi 25 avril 2025

14h30 (durée 2h)

Tarif : 6 €

Une formule spéciale: une visite discussion dans l’exposition suivie d’expérimentations plastiques en atelier. Réservez votre visite-atelier.

Tarif : 6 € par participant, atelier et visite. Règlement le jour même à l'accueil du Frac. Les ateliers ont lieu sous réserve d’inscriptions suffisantes.

Musée du temps

Pour les 3-6 ans

Atelier Arbre des saisons, jeudi 24 avril à 10h30

Prix: 5€

Le monde autour de nous change au fil de l’année et des saisons. Lors de l’atelier, les tout-petits fabriqueront un arbre des saisons qui les accompagnera tout au long de leur voyage à travers l’année.

Pour les 7 à 10 ans

Atelier Ornementation de montre, mardi 22 avril à 10h30

sur réservation

Prix: 5€

Venez découvrir l’art de l’horlogerie et créez votre propre décor de montre à gousset avec la technique du métal repoussé.

Atelier Blasons: mardi 29 avril à 10h30

Prix: 5€

sur réservation

Découvrons ensemble l’art des blasons en explorant les collections du musée. En atelier, créez votre propre blason en imaginant des symboles qui représentent qui vous êtes et ce que vous aimez.

Pour les 11 à 15 ans

Ornementation de montre, le mardi 22 avril à 14h30

sur réservation

Prix: 5€

L’horlogerie représente bien plus qu’un assemblage d’engrenages. Depuis toujours, la création de garde-temps fiables s’accompagne d’une ornementation soignée. Venez découvrir l’art de l’horlogerie et créez votre propre décor de montre à gousset avec la technique du métal repoussé.

Blasons; le mardi 29 avril à 14h30

sur réservation

Prix: 5€

Découvrons ensemble l’art des blasons en explorant les collections du musée. En atelier, créez votre propre blason en imaginant des symboles qui représentent qui vous êtes et ce que vous aimez. Des mots comme «gueules», «sinople» ou «senestre» n’auront plus de secrets pour vous!

Dino-zoo à Etalans

Pour finir, mettons cap pour son évènement Jurassique Pâques du 19 avril au 4 mai. Dans la programmation : des animations, spectacles, découvertes où les œufs sont au cœur d’une énigme préhistorique.

Mission oviraptor

Une aventure inédite attend les jeunes explorateurs: parcourir le parc pour retrouver les quatre couleurs de l’oeuf Oviraptor et l’aider à éclore. Une fois la mission accomplie, rendez-vous au nid d’Oviraptor pour présenter son œuvre et accéder à la chasse aux œufs en chocolat. En récompense, chaque aventurier repart avec six œufs en chocolat!

Jurassique Pâques revient dès le 19 avril au Dino-Zoo • macommune.info

Infos+

Musée des maisons comtoises

Rue du Musée, 25 360 Nancray

Ouverture du 1er avril au 2 novembre 2025

Site internet : www.maisons-comtoises.org

Réservation: Réservation - Musée des Maisons comtoises

Citadelle de Besançon, 2025 une saison royale

Tarifs et formules differentes : ici

Renseignements et réservations :

Téléphone : 03 81 87 83 33

contact@citadelle.besancon.fr

Accès avec la ligne de bus Ginko Citadelle. Détails ici

réseaux sociaux :

Facebook : ici

Instagram : ici

Youtube : ici

Musee beaux art

Date, horaire et tarif différents:

Réservation sur : https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/ma

Musee du temps

96 Grande rue, 25000 Besançon

Standard : + 33 3 81 87 81 50

musee-du-temps@besancon.fr

Site internet: www.mdt.besancon.fr

Le Frac-franche-comté

Adresse:Frac Franche-Comté, Cité des arts - 2, passage des arts, 25000 Besançon

Renseignements : 03 81 87 87 40

Règlement tarif sur place.

Dino-zoo à Etalans