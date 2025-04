BAM, la bourse aux matériaux, pour les particuliers et professionnels !

Les 16 et 17 mai, bricoleurs passionnés et artisans du bâtiment vont se retrouver lors des journées BAM, deux journées permettant de donner une seconde vie aux matériaux invendus. D’un côté, les artisans du bâtiment se séparent de leurs invendus et, de l’autre, les particuliers peuvent profiter de prix imbattables.

Les BAM pour les artisans du bâtiment

Cette bourse aux matériaux, à l’échelle du Grand Besançon et de la Communauté de Communes Loue Lison, présente globalement trois dimensions intéressantes pour les entreprises artisanales du bâtiment. En premier lieu, l’événement leur permet de transformer leurs chutes, surplus et autres invendus en opportunités de vente. Ensuite, ces deux journées sont aussi, pour les artisans impliqués, une opportunité d’ouvrir les portes de leur entreprise et de rencontrer des clients potentiels. Outre un revenu supplémentaire, c’est une opération positive pour les entreprises, en termes d’image, puisque, cette réutilisation d’invendus démontre leur volonté d’intégrer une démarche écoresponsable.

Les BAM pour le grand public et les bricoleurs passionnés

Pour un bricoleur, ces journées peuvent être l’occasion de lancer des projets jamais mis en œuvre, faute de moyens. Et là, un surplus de carrelage, des invendus parce qu’ayant un petit défaut, ou encore des articles d’exposition peuvent constituer l’élément déclenchant d’une belle histoire, comme la rénovation de la chambre d’amis ou la modernisation du cabinet de toilette.

Peintures, mobilier, menuiseries, précipitez-vous, car les meilleures affaires partiront vite.

Trouver sa bonne affaire ? Une seule adresse, un site internet

Savez-vous pourquoi les entreprises du bâtiment aiment cette bourse aux matériaux ?

Eh bien, tout simplement parce que, quoi que vous cherchiez, vous, particuliers, ou quoi que vous vendiez, vous, les entreprises, tout se trouve sur un site internet (lesjoursbam.fr).

Côté "pro", les entreprises s’inscrivent et listent ce qu’elles proposent.

Côté bricoleurs, les particuliers se rendent sur le même site internet et cliquent sur l’onglet «types de matériaux». Un menu déroulant propose les familles de produits, de bois à portes et fenêtres, en passant par serrurerie, visserie, ou cloison, plancher, etc.

En fonction de la catégorie choisie, le site affiche les entreprises proposant les produits recherchés sur une carte. Un clic et le nom de l’entreprise, ainsi que ses coordonnées s’affichent.

Magique ? Non, tout simplement concret…

Pour les entreprises qui n’ont pas encore pris le temps de s’inscrire, il vous faut vous dépêcher…

Des initiateurs crédibles pour des affaires sérieuses et des économies

Et puis, les initiateurs de cette belle opération ont même pensé aux entreprises qui manquent de place pour recevoir dans leurs locaux. Pour leur permettre de mettre en avant leurs invendus, Doras s’est associé à l’événement et propose quelques mètres carrés pour les artisans. Le site internet (lesjoursbam.fr) indique les localisations des magasins Doras participants.

Enfin, cette troisième édition de l’événement bénéficie d’une crédibilité sans faille grâce à ses partenaires :

L’opération est organisée à l’échelle régionale par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne Franche-Comté (CMA).

La CMA s’appuie sur les collectivités territoriales pour promouvoir l’opération.

Le SYBERT a participé à l’édition 2024 et renouvelle son partenariat pour cette édition 2025.

L’ADEME et la Région Bourgogne Franche-Comté soutiennent également ces journées.

Infos +

Les jours BAM, les 16 et 17 mai

Un seul lieu pour rechercher une réponse à ses besoins,

Un seul lieu pour s’inscrire (côté professionnels),

-->lesjoursbam.fr

Les principaux types de produits :

Surplus divers (bois, carrelage, céramique, palettes, peintures, etc.)

Articles d’exposition (mobilier, portes, etc.)

Matériel divers (outillage, quincaillerie, petit matériel, etc.)

Menuiseries intérieures, extérieures,

Ces articles pourront être neufs ou d’occasion et vendus en l’état : intacts ou avec des petits défauts superficiels qui ne nuisent pas à leur usage.