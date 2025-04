Citadelle de Besançon : 2025, une saison royale ?!

PUBLI-INFO • Il y a 350 ans commençaient les travaux de construction de la citadelle imaginée par Vauban. Pour célébrer dignement ce jubilé, un florilège d’évènements et d’activités pour (re) découvrir le chef-d’œuvre bisontin de Vauban et l’époque de Louis XIV sera proposé tout au long de l’année.

La Citadelle au gré de l’histoire franc-comtoise

En 1668, la Franche-Comté, rattachée à l’Espagne, est conquise par le Roi de France. Vauban commence des travaux sur le mont Saint-Étienne, mais le traité d’Aix-la-Chapelle rend la Franche-Comté à l’Espagne (2 mai 1668).

En 1674, la France occupe à nouveau la Franche-Comté. Sitôt reprise aux «?Espagnols?», Vauban reprend les travaux en main sur ordre du roi.

Vauban, l’architecte et le bâtisseur

Dès le printemps 1675, la citadelle, que Vauban trouve «?fort belle, mais qui semble n’avoir que les os?», est perfectionnée et renforcée, notamment avec des bâtiments destinés à l’accueil d’une garnison.

Un chantier gigantesque achevé en 1683/1684

La construction de la citadelle monopolise une main-d’œuvre considérable avec, certaines années, entre 500 et 1000 paysans, soldats et ouvriers. Parmi eux, des Savoyards, des Flamands, des Bisontins choisis selon leur savoir-faire et leur prix…

Le chantier s’étendra sur près de neuf années.

350 ans plus tard, un anniversaire dignement fêté

350 ans plus tard, donc, une programmation riche de jeux et de visites permettra aux petits et grands de découvrir les fortifications de Vauban, le chantier de la Citadelle ainsi que d’autres facettes méconnues du célèbre ingénieur. Ces animations se déploieront sur la durée des vacances d’avril (du 19 avril au 4 mai).

Des jeux en libre accès?!

Les jeux en libre accès pour commencer : Petits et grands profiteront en autonomie de nombreux jeux pour découvrir l’œuvre de Vauban de façon originale : puzzle participatif, jeu de Shifumi, jeu de l’oie, jeu de Qui est-ce??, maquette géante, jeu des 7 différences, jeu de stratégie…

Une fresque participative, deux même…

Du 21 au 25 avril et du 28 avril au 2 mai de 14 h à 16 h, le public, à partir de 6 ans, sera invité à prendre le pinceau, en respectant certaines couleurs, pour dévoiler un dessin mystère…

de 14 h à 16 h, le public, à partir de 6 ans, sera invité à prendre le pinceau, en respectant certaines couleurs, pour dévoiler un dessin mystère… Les dimanche 20 avril et 4 mai ( de 14 h à 17 h), c’est un public âgé — à partir de 14 ans — qui sera à son tour invité à venir peindre à la bombe sur une «?toile?» transparente… Si cette toile est transparente, c’est parce que ce qui se situe derrière est important, mais vous devrez attendre encore pour en savoir plus. Idem pour ce qui est de l’artiste qui guidera les participants.

À vos agendas, important !

Et ce n’est qu’un début, puisque la fête durera jusqu’à la fin mai. D’ailleurs, dès aujourd’hui, notez dans vos agendas, un jeu enquête de type « murder party » dans la Citadelle, les Samedi 17 et dimanche 18 mai. Enfin, comme en 2024, un Week-end Grand siècle, les 27, 28 & 29 juin, les séances de cinéma cet été 2025…

Infos +

Citadelle de Besançon, 2025 une saison royale

Tarifs Différents tarifs, différentes formules : ici



Renseignements et réservations : Téléphone : 03 81 87 83 33 contact@citadelle.besancon.fr



Accès Avec la ligne de bus Ginko Citadelle. Détails ici



Rappel des activités durant les vacances d’avril (du 19 avril au 4 mai)

Jeux et visites pour petits et grands

Fresques participatives

Du lundi au vendredi 21 au 25 avril et 28 avril au 2 mai de 14 h à 16 h, tout public à partir de 6 ans



Du dimanche 20 avril et 4 mai de 14 h à 17 h, tout public à partir de 14 ans



