Une Bisontine reçoit le titre de portraitiste de France

Au total, six lauréats de BGC ont été récompensés dans ce concours, organisé par la Fédération Française de la Photographie et des Métiers de l’Image (FFPMI).

Il distingue l’excellence et le savoir-faire en photographie de portrait. "Obtenir ce titre est une véritable reconnaissance du travail et de la sensibilité artistique des photographes professionnels", souligne avec enthousiasme Marion Dumont, spécialisée dans la photographie de naissance et de famille.

"J’ai à cœur d’immortaliser les moments précieux de la vie des familles de notre région. Ce titre représente une belle mise en lumière de mon engagement et de ma passion pour mon métier", précise la photographe.

Infos +