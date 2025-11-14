Vendredi 14 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Doubs
Transports

Les travaux sur les routes du Doubs (du 17 au 21 novembre 2025)

Publié le 14/11/2025 - 16:30
Mis à jour le 14/11/2025 - 14:41

Voici les travaux qui se dérouleront du lundi 17 au vendredi 21 novembre 2025 sur les routes du département du Doubs.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Voici le détail des travaux :

Screenshot ©

Screenshot ©

Les perturbations majeures sur le réseau départemental sont consultables sur Le site d’information du Département www.inforoute25.fr

doubs routes travaux

Publié le 14 novembre à 16h30 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Transports

L'Hôpital-du-Grosbois
Transports

Travaux sur la RN 57 à l’Hôpital-du-Grosbois : la circulation sera perturbée du 17 au 21 novembre

La Direction interdépartementale des routes est (DIR Est) annonce des travaux de réfection de la chaussée sur la RN57 à hauteur de l’Hôpital-du-Grosbois. L’opération, réalisée pour le compte de l’État, se déroulera du lundi 17 au vendredi 21 novembre 2025, sur la voie rapide dans le sens Besançon - Pontarlier.

circulation dir-est rn57 trafic travaux
Publié le 13 novembre à 08h59 par Alexane
Besançon
Société Transports

Un “rame-dame” pour la mise en circulation de la rame de tram’ Germaine Tillion

L'association À la Rencontre de Germaine Tillion (ARGT) œuvre depuis près de 20 ans pour faire connaître l’ethnologue et résistante dont les archives sont conservées au Musée de la Résistance et de la Déportation de la Citadelle de Besançon. Elle sera également l’effigie d’une des nouvelles rame de tramway mise en service le 11 novembre prochain. À cette occasion, l’association organise une manifestation festive à Besançon. 

germaine tillion ginko tram tramway
Publié le 9 novembre à 17h30 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Transports

Marchés de Noël à Montbéliard : des tarifs réduits sur les billets de TER

À l'occasion de la 39e édition des Lumières de Noël de Montbéliard, qui se tiendra du 22 novembre au 24 décembre 2025, la Région Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec SNCF Voyageurs, opérateur des TRAINS Mobigo, met en place, à compter du 3 novembre 2025, des tarifs préférentiels pour les TRAINS Mobigo à destination de Montbéliard

altérité marché de noël
Publié le 3 novembre à 15h33 par Hélène L.
Besançon
Transports

Deux actions de prévention routière pour cyclistes et usagers de la trottinette à Besançon

Dans le cadre des semaines "Lumières et vision" organisées au niveau national par la sécurité routière, la Ville de Besançon ne partenariat avec l’association Prévention Routière du Doubs organise deux actions de sensibilisation à destination des cyclistes et usagers de la trottinette les 4 et 13 novembre prochain à Besançon. 

cycliste prévention routière trottinette
Publié le 31 octobre à 11h08 par Elodie Retrouvey
France
Société Transports

Bientôt la fin du permis de conduire à vie

Les eurodéputés ont définitivement adopté le 21 octobre 2025 une réforme des permis de conduire dans l'Union européenne (UE). Celle-ci a pour objectif d’"améliorer la sécurité routière et diminuer le nombre d'accidents". Plusieurs mesures viennent ainsi réformer en profondeur le permis de conduire, notamment sa durée de validité.

1
conduite législation permis de conduire union européenne
Publié le 31 octobre à 10h11 par Elodie Retrouvey
Besançon
Transports

Désormais, le radar de la rue de Dole flashe dans les deux sens…

Il y a du nouveau du côté de la rue de Dole et la nouvelle risque de ne pas faire plaisir… Le radar tourelle implanté non loin de la station essence Total flashe désormais dans les deux sens de circulation et non plus uniquement dans le sens Dole-Besançon, et ce depuis le 21 octobre 2025. La préfecture du Doubs déplore une communication tardive de la capitale. 

prefecture du doubs radar rue de dole
Publié le 28 octobre à 17h30 par Elodie Retrouvey

L’Intermarché Chateaufarine fait peau neuve !

L'enseigne Balaboosté débarque à la Galerie Chateaufarine à Besançon
Offre d'emploi

La fête du réemploi et de la réparation revient le 23 novembre à Lantenne-Vertière

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Drôlement Bien 2026 : Besançon décuple les rires !
Offre d'emploi
publi info 4

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

En images - Carton plein au gala de boxe anglaise organisé par le Local Boxe Club 
Infos Pratiques

Refuge des Cimes : un jeune fleuriste mise sur l’originalité et le local à Besançon
Jeu-concours

Gagnez deux cadeaux high-tech avec la boutique e.noveo Besancon !

L’entreprise bisontine Cisteo Médical rachetée par le groupe Agôn Electronics

Sondage

 11.76
couvert
le 14/11 à 18h00
Vent
1.23 m/s
Pression
1009 hPa
Humidité
81 %
 