Les travaux sur les routes du Doubs (du 17 au 21 novembre 2025)

Voici le détail des travaux :
Les perturbations majeures sur le réseau départemental sont consultables sur Le site d’information du Département www.inforoute25.fr
Publié le 14/11/2025 - 16:30
Mis à jour le 14/11/2025 - 14:41
Voici les travaux qui se dérouleront du lundi 17 au vendredi 21 novembre 2025 sur les routes du département du Doubs.
Durant les nuits du mardi 18 au jeudi 20 novembre 2025, de 20h00 à 6h00, la Direction Interdépartementale des Routes de l’Est (DIR Est), va fermer les bretelles d'accès à la RN57 dites du "Trou au loup" dans la commune de Morre. Des travaux de réfection de chaussée auront lieu durant la nuit.
La Direction interdépartementale des routes est (DIR Est) annonce des travaux de réfection de la chaussée sur la RN57 à hauteur de l’Hôpital-du-Grosbois. L’opération, réalisée pour le compte de l’État, se déroulera du lundi 17 au vendredi 21 novembre 2025, sur la voie rapide dans le sens Besançon - Pontarlier.
La première rame de marque Alstom, nommée Germaine Tillion, entrera en service sur le réseau de tramway de Grand Besançon Métropole à partir du lundi 10 novembre 2025, après l’autorisation de mise en service commerciale accordée par la préfecture.
Grand Besançon Métropole entreprend des travaux de réfection des trottoirs quai de Strasbourg,
dans sa partie comprise entre la rue Champrond et le pont Battant. Ces travaux se dérouleront jusqu’au 30 novembre en journée (de 7h30 à 17h00) et impacteront la circulation.
L'association À la Rencontre de Germaine Tillion (ARGT) œuvre depuis près de 20 ans pour faire connaître l’ethnologue et résistante dont les archives sont conservées au Musée de la Résistance et de la Déportation de la Citadelle de Besançon. Elle sera également l’effigie d’une des nouvelles rame de tramway mise en service le 11 novembre prochain. À cette occasion, l’association organise une manifestation festive à Besançon.
À l'occasion de la 39e édition des Lumières de Noël de Montbéliard, qui se tiendra du 22 novembre au 24 décembre 2025, la Région Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec SNCF Voyageurs, opérateur des TRAINS Mobigo, met en place, à compter du 3 novembre 2025, des tarifs préférentiels pour les TRAINS Mobigo à destination de Montbéliard
Dans le cadre des semaines "Lumières et vision" organisées au niveau national par la sécurité routière, la Ville de Besançon ne partenariat avec l’association Prévention Routière du Doubs organise deux actions de sensibilisation à destination des cyclistes et usagers de la trottinette les 4 et 13 novembre prochain à Besançon.
Les eurodéputés ont définitivement adopté le 21 octobre 2025 une réforme des permis de conduire dans l'Union européenne (UE). Celle-ci a pour objectif d’"améliorer la sécurité routière et diminuer le nombre d'accidents". Plusieurs mesures viennent ainsi réformer en profondeur le permis de conduire, notamment sa durée de validité.
La société concessionnaire APRR, annonce la fermeture nocturne de l’autoroute 36 dans le secteur de Besançon les 3 et 5 novembre 2025 en raison de travaux dans les deux sens de circulation. Voici les précisions…
Il y a du nouveau du côté de la rue de Dole et la nouvelle risque de ne pas faire plaisir… Le radar tourelle implanté non loin de la station essence Total flashe désormais dans les deux sens de circulation et non plus uniquement dans le sens Dole-Besançon, et ce depuis le 21 octobre 2025. La préfecture du Doubs déplore une communication tardive de la capitale.
