Les travaux sur les routes du Doubs (du 18 au 22 août 2025)

Les perturbations majeures sur le réseau départemental sont consultables sur le site d’information du Département www.inforoute25.fr
Publié le 15/08/2025 - 14:08
Mis à jour le 14/08/2025 - 14:55
Voici les travaux qui se dérouleront du lundi 18 au vendredi 22 août 2025 sur les routes du département du Doubs.
Les travaux de reconstruction du pont sur l'Ognon entre la RD 18 sur commune de Bonnal et la RD 87 sur la commune de Chassey-lès-Montbozon, débuteront à partir du lundi 25 août 2025. La durée des travaux est estimée à onze mois.
Le 15 août 2025 tombant sur un vendredi, un trafic intense est à prévoir pour ce qui sera un week-end prolongé dans tout l’hexagone. Bison Futé annonce des conditions de circulation particulièrement tendues ce samedi 16 et dimanche 17 août, classées rouge et orange au niveau national.
La conduite sans assurance progresse en France, et Besançon n’échappe pas à la tendance. On estime qu’environ 680.000 conducteurs et conductrices conduiraient sans assurance en France d’après les données de l’Observatoire national interministériel de la Sécurité routière en 2022. À Besançon, les forces de l’ordre multiplient les contrôles et les procédures, et se dotent d'outils plus efficaces et performants que jamais. Conduire un véhicule non assuré est une infraction lourde de conséquences, qui peut faire basculer une vie en quelques secondes...
Le weekend du 9 et 10 août 2025 s’annonce chargé sur les routes françaises, avec un trafic intense tant pour les vacanciers en départ que pour ceux qui rentrent chez eux. Bison Futé alerte sur des conditions de circulation difficiles sur l’ensemble du territoire, du vendredi au dimanche, avec un pic d’affluence attendu le samedi, jour classé orange au niveau national dans les deux sens.
Ce samedi 2 août 2025, suite à une accident impliquant une voiture vers 19h00, des dégâts importants dans le tunnel situé sur la RN57, soit la voie des Mercureaux, devaient être réparés. La circulation a temporairement été interdite dans le sens montant. Depuis 17h00, les véhicules peuvent de nouveau y circuler.
Avant de partir en vacances et de faire le plein d’essence, trouver les stations-services proposant des carburants moins cher est un moyen de faire des économies. Voici le top 3 des stations du Grand Besançon où le sans-plomb 95, le sans-plomb 98 et le gazole sont moins chers.
Bison Futé annoncé un samedi 2 août "noir" sur les routes en raison du fameux chassé-croisé entre les "juilletistes" et les "aoûtiens". Il va falloir s’armer de patience dans les bouchons, ce qui est loin d’être facile… surtout quand on a des enfants à l’arrière impatients. Voici quelques conseils pour les occuper.
Ce premier week-end d'août 2025 marque un traditionnel chassé-croisé entre les "juillettistes" et les "aoûtiens". Bison Futé annonce des conditions de circulation particulièrement tendues, en particulier samedi 2 août, en recommandant dans la mesure du possible de reporter les déplacements prévus.
Les constructeurs automobiles vont devoir proposer des "solutions de mobilité" à leurs clients immobilisés plus de quinze jours par des airbags dangereux de marque Takata, comme le prêt d’un véhicule de remplacement, a indiqué, mardi 29 juillet 2025, le ministère des Transports.
