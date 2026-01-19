Lundi 19 Janvier 2026
Doubs
Transports

Les travaux sur les routes du Doubs (du 19 au 23 janvier 2026)

Publié le 19/01/2026 - 16:01
Mis à jour le 19/01/2026 - 14:29

Voici les travaux qui se dérouleront du lundi 19 au vendredi 23 janvier 2026 sur les routes du département du Doubs.

© Elodie R
© Elodie R

Voici le détail des travaux :

© Département du Doubs

Les perturbations majeures sur le réseau départemental sont consultables sur Le site d’information du Département www.inforoute25.fr

Publié le 19 janvier à 16h01 par Hélène L.
Transports

DOUBS (25)
Nature Transports

Info route : chaussées glissantes en raison du verglas ce lundi dans le département du Doubs

Selon les informations du Département du Doubs, du verglas perturbe les conditions de circulation dans plusieurs secteurs ce lundi 12 janvier 2026 après le passage de pluies sur sol gelé. Les usagers de la route sont invités à adapter leur vitesse et à rester prudents.

département du doubs hiver info route météo neige verglas
Publié le 12 janvier à 08h09 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Transports

Neige dans le Doubs : levée des restrictions de circulation pour les poids lourds ce soir

La préfecture de Zone de défense et de sécurité est a annoncé la levée, à compter de ce dimanche 11 janvier à 22 heures, de l’interdiction de circulation qui concernait les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes, y compris les transports de personnes.

météo neige préfecture verglas vigilance
Publié le 11 janvier à 18h13 par Alexane
DOUBS (25)
Nature Transports

Neige et verglas : de fortes perturbations de la circulation dans le Doubs

Le département du Doubs a été placé en vigilance orange pour neige et verglas par Météo-France depuis 6 heures, ce samedi 10 janvier 2026. La préfecture a publié un premier point de situation à 13 heures faisant état de conditions de circulation particulièrement dégradées sur plusieurs axes routiers.

circulation neige prefecture du doubs verglas
Publié le 10 janvier à 13h20 par Alexane
DOUBS (25)
Nature Transports

Vigilance orange neige-verglas : de fortes restrictions de circulation dans le Doubs jusqu’à lundi

Le département du Doubs est placé en vigilance orange pour un risque de neige et de verglas ce samedi 10 janvier 2026 depuis 6 heures, selon Météo-France. Face aux conditions de circulation jugées difficiles, le préfet du Doubs a décidé de mettre en place des restrictions importantes sur le réseau routier afin de limiter les risques d’accident.

Publié le 10 janvier à 07h56 par Alexane
DOUBS (25)
Nature Transports

Info route : des conditions de circulation quasi normales ce vendredi dans le Doubs

L'arrivée de la pluie et la hausse des températures ayant réussi à éliminer une grande partie de la neige présente sur le Département, les conditions de circulation reviennent quasiment à la normale ce vendredi 9 janvier 2026 dans le Doubs à part dans le Haut-Doubs où du verglas nous est encore signalé.

département du doubs hiver info route météo pluie verglas
Publié le 9 janvier à 08h04 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Nature Transports

Inforoute : du verglas et des résidus neigeux signalés ce mardi matin dans le Doubs

Les conditions de circulation sont encore délicates ce mardi 6 janvier 2026 dans les trois secteurs du département du Doubs. La présence de verglas et de résidus neigeux sont encore signalés ce matin sur plusieurs chaussées d'après les informations communiquées par Inforoute25 ce matin. 

danger froid inforoute route verglas
Publié le 6 janvier à 08h28 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Nature Transports

Inforoute : des conditions de circulation encore délicates dans le Doubs ce lundi 5 janvier

Pour cette journée de reprise, les conditions de circulation sont encore délicates ce lundi 5 janvier 2026 dans plusieurs secteurs du département du Doubs en raison du froid et de la présnece de résidus neigeux sur de nombreuses chaussées selon les informations communiquées par Inforoute25 ce matin. 

danger froid inforoute route verglas
Publié le 5 janvier à 08h07 par Elodie Retrouvey

