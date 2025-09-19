Les travaux sur les routes du Doubs (du 22 au 26 septembre 2025)

Voici le détail des travaux :
Les perturbations majeures sur le réseau départemental sont consultables sur le site d’information du Département www.inforoute25.fr
Publié le 19/09/2025 - 14:29
Mis à jour le 19/09/2025 - 15:09
Voici les travaux qui se dérouleront du lundi 22 au vendredi 26 septembre 2025 sur les routes du département du Doubs.
Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, la Région Bourgogne-Franche-Comté propose avec les réseaux de transport partenaires, un pass à 6 euros pour se rendre sur les sites ouverts au public pendant les journées européennes du patrimoine.
Le festival Livres dans la Boucle revient les 19, 20 et 21 septembre 2025. Comme chaque année, Ginko propose aux voyageurs et au grand public, pendant l’évènement, des actions culturelles autour du livre.
Transports, éducation, fonction publique... Tour d'horizon des mobilisations attendues dans les différents secteurs à la veille de la journée de grève du 18 septembre.
Compte-tenu de la mobilisation annoncée dans le cadre du mouvement « Bloquons tout » le mercredi 10 septembre 2025, des perturbations sont à prévoir sur les routes du département a annoncé la préfecture du Doubs.
Les deux associations Vélo de Besançon et les Manivelles organisent ce samedi 13 septembre à 17h une vélorution au départ du pont Battant à Besançon. Les organisateurs entendent ainsi "célébrer le vélo comme moyen de déplacement urbain et péri-urbain multi-avantageux, pour soi et pour la collectivité".
Si une journée de forte mobilisation nationale et citoyenne est attendue le 10 septembre 2025, une journée de grève ”massive” a été annoncée ce mercredi soir pour la journée du 18 septembre par les trois principaux syndicats de SNCF, CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire et CFDT-Cheminots. Objectif : protester contre le budget du gouvernement.
Selon une étude menée par Leocare en partenariat avec Discurv, 62 % des habitants de Bourgogne-Franche-Comté estiment que la voiture est devenue un bien de luxe. Un paradoxe, car dans le même temps, 68 % la jugent indispensable et 63 % déclarent ne pas pouvoir s’en passer au quotidien.
