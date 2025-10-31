Les travaux sur les routes du Doubs (du 3 au 7 novembre 2025)

Voici le détail des travaux :
Les perturbations majeures sur le réseau départemental sont consultables sur Le site d’information du Département www.inforoute25.fr
Publié le 31/10/2025 - 10:39
Mis à jour le 31/10/2025 - 09:39
Voici les travaux qui se dérouleront du lundi 3 au vendredi 7 novembre 2025 sur les routes du département du Doubs.
Les eurodéputés ont définitivement adopté le 21 octobre 2025 une réforme des permis de conduire dans l'Union européenne (UE). Celle-ci a pour objectif d’"améliorer la sécurité routière et diminuer le nombre d'accidents". Plusieurs mesures viennent ainsi réformer en profondeur le permis de conduire, notamment sa durée de validité.
La société concessionnaire APRR, annonce la fermeture nocturne de l’autoroute 36 dans le secteur de Besançon les 3 et 5 novembre 2025 en raison de travaux dans les deux sens de circulation. Voici les précisions…
Il y a du nouveau du côté de la rue de Dole et la nouvelle risque de ne pas faire plaisir… Le radar tourelle implanté non loin de la station essence Total flashe désormais dans les deux sens de circulation et non plus uniquement dans le sens Dole-Besançon, et ce depuis le 21 octobre 2025. La préfecture du Doubs déplore une communication tardive de la capitale.
Les travaux de modernisation de la voie entre Clerval et Belfort se poursuivent jusqu’au 20 décembre 2025. Ces travaux de grande ampleur ont pour objectif de "renforcer la fiabilité, la performance du réseau et la fluidité des circulations sur cet axe ferroviaire", explique SNCF Réseau qui finance 100% des travaux.
La ville de Besançon apparaît dans le classement annule de la mobilité à vélo : selon la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB), dans son baromètre 2025, Besançon arrive 10e parmi les villes de plus de 100.000 habitants.
Une opération de contrôle a été menée lundi 20 octobre 2025 au niveau de l’aire situé au péage de Saint-Maurice sur l’A36. Objectif ? Vérifier le respect des obligations liées au transport de marchandises dangereuses.
À l’occasion des vacances de la Toussaint, période traditionnellement marquée par une forte affluence, la Région Bourgogne–Franche–Comté et SNCF Voyageurs annoncent la mise en place d’un dispositif renforcé pour garantir des trajets sereins à bord des trains Mobigo. Cette mobilisation exceptionnelle intervient dans un contexte particulier de travaux sur plusieurs axes ferroviaires.
La commission des affaires économiques du Sénat a adopté, mercredi 15 octobre, les conclusions de la mission d’information consacrée à l’avenir de la filière automobile française. Les travaux ont été conduits de manière transpartisane par les sénateurs Annick Jacquemet (Doubs - Union Centriste), Alain Cadec (Les Républicains) et Rémi Cardon (Socialiste, Écologiste et Républicain).
Découvrez les travaux qui se dérouleront du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2025 dans les rues et avenues de Besançon.
