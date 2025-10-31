Vendredi 31 Octobre 2025
Doubs
Transports

Les travaux sur les routes du Doubs (du 3 au 7 novembre 2025)

Publié le 31/10/2025 - 10:39
Mis à jour le 31/10/2025 - 09:39

Voici les travaux qui se dérouleront du lundi 3 au vendredi 7 novembre 2025 sur les routes du département du Doubs.

© Alexane Alfaro

Voici le détail des travaux :

Les perturbations majeures sur le réseau départemental sont consultables sur Le site d’information du Département www.inforoute25.fr

Publié le 31 octobre à 10h39 par Elodie Retrouvey
Bientôt la fin du permis de conduire à vie

Les eurodéputés ont définitivement adopté le 21 octobre 2025 une réforme des permis de conduire dans l'Union européenne (UE). Celle-ci a pour objectif d’"améliorer la sécurité routière et diminuer le nombre d'accidents". Plusieurs mesures viennent ainsi réformer en profondeur le permis de conduire, notamment sa durée de validité.

Publié le 31 octobre à 10h11 par Elodie Retrouvey
Désormais, le radar de la rue de Dole flashe dans les deux sens…

Il y a du nouveau du côté de la rue de Dole et la nouvelle risque de ne pas faire plaisir… Le radar tourelle implanté non loin de la station essence Total flashe désormais dans les deux sens de circulation et non plus uniquement dans le sens Dole-Besançon, et ce depuis le 21 octobre 2025. La préfecture du Doubs déplore une communication tardive de la capitale. 

Publié le 28 octobre à 17h30 par Elodie Retrouvey
La voie ferrée entre Clerval et Belfort sur le point de retrouver une seconde jeunesse

Les travaux de modernisation de la voie entre Clerval et Belfort se poursuivent jusqu’au 20 décembre 2025. Ces travaux de grande ampleur ont pour objectif de "renforcer la fiabilité, la performance du réseau et la fluidité des circulations sur cet axe ferroviaire", explique SNCF Réseau qui finance 100% des travaux. 

Publié le 26 octobre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Vacances de la Toussaint : un renforcement des trains Mobigo pour faire face à l’affluence en Bourgogne Franche-Comté

À l’occasion des vacances de la Toussaint, période traditionnellement marquée par une forte affluence, la Région Bourgogne–Franche–Comté et SNCF Voyageurs annoncent la mise en place d’un dispositif renforcé pour garantir des trajets sereins à bord des trains Mobigo. Cette mobilisation exceptionnelle intervient dans un contexte particulier de travaux sur plusieurs axes ferroviaires.

Publié le 18 octobre à 17h00 par Alexane
Le Sénat adopte un rapport sur l’avenir de la filière automobile française, co-conduit par Annick Jacquemet

La commission des affaires économiques du Sénat a adopté, mercredi 15 octobre, les conclusions de la mission d’information consacrée à l’avenir de la filière automobile française. Les travaux ont été conduits de manière transpartisane par les sénateurs Annick Jacquemet (Doubs - Union Centriste), Alain Cadec (Les Républicains) et Rémi Cardon (Socialiste, Écologiste et Républicain).

Publié le 17 octobre à 17h00 par Alexane

