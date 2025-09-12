Les travaux sur les routes du Doubs (du 8 au 12 septembre 2025)

La direction interdépartementale des Routes Est (DIR Est), pour le compte de l’État, va procéder à des travaux de réfection de la couche de roulement de la RN57, à hauteur de la commune de Fallerans jusqu’à la section à 2x2 voies située au niveau de la commune des Premiers-Sapins chaque nuit du lundi 1er au vendredi 12 septembre 2025 de 19h00 à 5h00 (hors week-end).