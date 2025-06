L’ESBF annonce cinq nouvelles recrues au centre de formation

Les cinq recrues joueront en Espoirs Nationale 1 et s’entraineront régulièrement avec l’équipe professionnelle. Voici les joueuses, décrites par l’ESBF, qui vont rejoindre Laury Sidicina, Clémentine Chardaire et Lalie Lambet :

Romane Gindro

Joueuse intégrée à l’ESBF Académie depuis plusieurs saisons, Romane a bénéficié d’un parcours individualisé lui permettant de devenir une gardienne de très haut-niveau et d’accéder maintenant au centre de formation du club. Gardienne de l’équipe de France U20 et de l’équipe Espoirs, elle est cette saison la meilleure gardienne du championnat de N1 - Poule 3. Elle a su développer son rôle de première attaquante grâce à ces enchaînements parades/relances maîtrisés. Son entrée au centre de formation va lui permettre de progresser sur tous les aspects de son jeu.

Jade Barbarin

Formée au club d’Orchamps-Vennes puis à Maîche, Jade est arrivée au club de l’ESBF il y a deux saisons en Nationale 1. Elle a su rapidement progresser en s’appuyant sur ses qualités physiques de vitesse et d’explosivité. Joueuse intelligente en défense, elle apprécie piéger ses adversaires et récupérer des ballons. Son entrée au centre de formation lui permettra de continuer à développer ses qualités physiques et sa technique de tir.

Athéna Sornay

Arrivée en 2019 à l’ESBF pour rejoindre l’équipe U17 National, Athéna est une vraie guerrière sur un terrain. Vicieuse en attaque, hargneuse en défense, c’est une joueuse juste et appliquée. Elle est la seule à ce jour à avoir eu l’occasion de saisir une convocation avec l’équipe professionnelle en 2025. Elle possède les qualités qui lui permettront de continuer sa progression et d’accéder au haut-niveau.

Lison Sibon-Valero

Pure produit de la formation ESBF, Lison est arrivée à l’ESBF en U11 en 2016. Elle a franchi toutes les étapes de la formation jeune à l’ESBF puis au pôle Espoirs Bourgogne Franche-Comté. Demi-centre avec un QI handballistique élevé, Lison a une capacité de lecture et d’organisation du jeu très maîtrisée. Capitaine de l’équipe Espoirs, elle a su cette saison prendre des responsabilités et devenir une pièce maîtresse de cette équipe.

Tais Vigouroux

En provenance du Pôle de Luynes en Provence-Alpes-Côte d’Azur et du club de Plan-de-Cuques, Taïs est la seule joueuse à rejoindre notre centre de formation sans être originaire de l’ESBF et du pôle Espoirs de Besançon. Régulièrement appelée avec l’équipe de France A de beach handball, c’est une joueuse avec des qualités physiques impressionnantes, Taïs est une arrière avec du bagage offensif et défensif déjà bien acquis.

Le mot du responsable du centre

Charles Lairy, responsable du centre de formation de l'ESBF : "Nous sommes particulièrement heureux de nous engager aux côtés de ces jeunes joueuses prometteuses. Leur parcours et leur réussite sont le reflet du travail rigoureux et de grande qualité mené au sein de notre structure amateur, et en particulier par nos éducateurs dans les catégories jeunes. Il est également important pour nous de saluer le rôle essentiel de nos partenaires, au premier rang desquels la Ligue de Bourgogne Franche-Comté, et tout particulièrement son Pôle Excellence, avec qui nous entretenons des liens étroits et constructifs. Leur contribution à l’émergence de ces talents ne doit pas être oubliée. Grâce à nos partenariats solides avec l’Université de Bourgogne Franche-Comté, le CNED, les Beaux-Arts et de nombreux autres acteurs engagés, nous sommes en mesure d’offrir un environnement favorable à leur projet de vie : devenir joueuse professionnelle tout en grandissant comme jeune femme épanouie et responsable."