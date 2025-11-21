Vendredi 21 Novembre 2025
CC du Grand Pontarlier
Sport

Ouverture partielle des domaines skiables du Grand Pontarlier

Publié le 21/11/2025 - 18:00
Mis à jour le 21/11/2025 - 16:25

Suite aux récentes chutes de neige, les domaines skiables du Grand Pontarlier ouvrent leurs portes partiellement pour le week-end des 22 et 23 novembre 2025.

WEBCAM  Site nordique de la Malmaison © WEBCAM  Site nordique de la Malmaison
WEBCAM  Site nordique de la Malmaison © WEBCAM  Site nordique de la Malmaison

Le Larmont/Gounefay 

  • Ski et raquettes, accès libre dès samedi 22 novembre. 
  • Départ : Complexe Touristique du Gounefay

Description : entre 1100 et 1323 m. Un site familial et sportif, pour découvrir les pratiques de glisse et de randonnée. Les + : 7 pistes de fond, 3 pistes raquettes et 1 piste partagée, espace d'apprentissage ludique avec tapis roulant, piste mixte luge et bouée, cours de ski, location ski/raquettes/bouées, accès GTJ (Grandes Traversées du Jura) et pistes suisses des Cernets, complexe touristique du Gounefay, salle hors-sac, restaurant avec panorama sur les montagnes du Jura et des Alpes…
 

La Malmaison 

  • Ski et raquettes, accès libre dès ce vendredi 21 novembre
  • Départ : Chalet de la Malmaison

Entre 1000 et 1085 m. Un site labellisé pour les débutants et les sportifs confirmés. Les + : 7 pistes de fond, 2 pistes raquettes, 1 piste partagée, piste éclairée, piste de luge, espace d'apprentissage ludique, salle hors-sac, location raquettes.

Les Granges Dessus 

  • Fermé  
  • Départ : Hameau des Granges-Dessus

Entre 1000 et 1060 m. Des pistes tous niveaux de ski de fond et de raquettes, dans des prairies d'altitude et des pré-bois. Les + : 4 pistes de fond, 3 pistes raquettes, espace d'apprentissage ludique, salle hors-sac, location raquettes.

À noter : les pistes sont sécurisées par un pisteur. Les services de billetterie et de location sont fermés sur l'ensemble des sites.

Publié le 21 novembre à 18h00 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

