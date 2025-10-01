Mercredi 1 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Sport

Pas de répit pour l'ESBF qui affronte Saint-Amand ce soir au palais des sports

Publié le 01/10/2025 - 14:30
Mis à jour le 01/10/2025 - 13:35

Après leur fantastique victoire en coupe d’Europe, les Bisontines retrouveront le public du palais des sports dès ce mardi 1er ocotbre à 20h pour défier Saint-Amand dans le cadre de la 4e journée de championnat.

© ESBF
© ESBF

ESBF - Saint Amand, mercredi 1er octobre à 20h au palais des sports de Besançon

Avant son match retour contre Most prévu dimanche à 18h, l’ESBF doit déjà se remettre la tête à l’endroit et ne pas se laisser gagner par l’euphorie de l’European League. Les Bisontines ont, entre ces deux rencontres européennes, un rendez-vous en championnat à ne pas manquer lui aussi. 

Sur ses gardes, l’entraîneur bisontin se montre vigilant quant à la venue de Saint-Amand à Besançon : "c’est un gros match qui nous attend, Saint-Amand est une équipe sérieuse avec de fortes individualités et une gardienne de haut niveau". D’autant plus que pour Jérôme Delarue, "si on veut continuer à vivre ce que l’on a vécu contre Most, il faut être présent dans le championnat" a rappelé le coach bisontin. 

Bien décidées à aborder un match après l’autre, les Bisontines devront donc rester concentrées et faire preuve de rigueur face à Saint-Amand qui, en trois matchs compte une victoire contre Dijon, un nul face à Toulon et une défaite contre la redoutable équipe de Metz. Concernant l’état d’esprit de son groupe, le coach bisontin ne se montre pas inquiet "investissement, agressivité et sérieux, chaque joueuse apporte sa part et reste concernée par l’objectif commun". 

Ce soir, l’ESBF tentera donc de poursuivre sa moisson de points afin de rester dans le haut de tableau et de rendre son prochain rendez-vous européen plus serein. Actuellement 7e du classement mais avec un match en moins, elle aura la possibilité de récupérer la 5e place, à condition bien sûr de l’emporter ce soir face aux Nordistes.

championnat esbf handball

Publié le 1 octobre à 14h30 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Sport

Métabief
Evénements Sport

L’Ultra Trail des Montagnes du Jura revient ce week-end pour sa 6e édition, “une grande fête” s’annonce

Du 3 au 5 octobre 2025, les Montagnes du Jura accueilleront la 6e édition de l'Ultra trail des Montagnes du Jura (UTMJ). Plus de 10.000 participant(e)s et plusieurs milliers de spectateurs sont attendus, confirmant cette manifestation comme "l'un des évènements sportifs et populaires les plus importants de la région", selon les organisateurs.

compétition trail ultra trail des montagnes du jura utmj
Publié le 1 octobre à 09h55 par Alexane
Besançon
Loisirs Sport
Publi-Infos

Les Boucles Vauban c’était le 21 septembre… ce sera encore en 2026 !

PUBLI-INFO • Pour rappel les Boucles Vauban se sont tenues le 21 septembre en même temps que les journées du patrimoine : l'objectif, se retrouver pour courir ensemble à (re)découverte du patrimoine bisontin. Au programme un 10km et un 5km et un village de départ, familial, convivial et santé !

Boucles Vauban courir décathlon sport vauban
Publié le 29 septembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Sport

BesAC : gagner et faire vibrer le Palais des sports !

Il s'en est fallu d'un rien pour que le BesAC réussisse un coup d'éclat vendredi dernier et revienne victorieux de son match d'ouverture au Havre, l'un des favoris à l'accession en Elite 2 (Pro B). La faute à trois dernières minutes durant lesquelles le BesAC a lutté mano a mano, mais a finalement laissé le dernier mot à son adversaire normand (72-70). Rageant !

basket besAC match nationale 1
Publié le 25 septembre à 14h30 par Alexane
Besançon
Sport

Bientôt un stade VTT cross-country à la Malcombe

VIDÉO • Autre sujet abordé lors du prochain conseil communautaire du Grand Besançon qui aura lieu ce jeudi 25 septembre, la réalisation d’un stade VTT cross-country sur le complexe sportif de la Malcombe. Les élus du conseil auront à voter la réalisation de ce dernier ou non par Grand Besançon Métropole. Si le projet est adopté, il devrait voir le jour dès le mois de mai 2026 pour un montant total de 474.000€. 

conseil communautaire cross-country Grand Besançon Métropole vtt
Publié le 25 septembre à 14h01 par Elodie Retrouvey

Besac'Animal revient pour sa 2e édition le 4 octobre : découvrez le programme

Quick revient s'implanter à Chateaufarine à Besançon
Offre d'emploi

Les Boucles Vauban c’était le 21 septembre... ce sera encore en 2026 !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Le Grand Besançon recrute un.e Agent.e de pilotage station assainissement
Infos Pratiques

Coeur XXL, after au Bastion, spectacles… Le festival Du Bitume et des Plumes fête ses 10 ans à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez une nuit à l'hôtel Les Rives Sauvages de Malbuisson !

Dix artistes amateurs exposent pour Octobre Rose à l’Asep à Besançon

Sondage

 15.84
ciel dégagé
le 01/10 à 15h00
Vent
3.87 m/s
Pression
1026 hPa
Humidité
66 %
 