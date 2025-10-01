Pas de répit pour l'ESBF qui affronte Saint-Amand ce soir au palais des sports

Après leur fantastique victoire en coupe d’Europe, les Bisontines retrouveront le public du palais des sports dès ce mardi 1er ocotbre à 20h pour défier Saint-Amand dans le cadre de la 4e journée de championnat.

ESBF - Saint Amand, mercredi 1er octobre à 20h au palais des sports de Besançon

Avant son match retour contre Most prévu dimanche à 18h, l’ESBF doit déjà se remettre la tête à l’endroit et ne pas se laisser gagner par l’euphorie de l’European League. Les Bisontines ont, entre ces deux rencontres européennes, un rendez-vous en championnat à ne pas manquer lui aussi.

Sur ses gardes, l’entraîneur bisontin se montre vigilant quant à la venue de Saint-Amand à Besançon : "c’est un gros match qui nous attend, Saint-Amand est une équipe sérieuse avec de fortes individualités et une gardienne de haut niveau". D’autant plus que pour Jérôme Delarue, "si on veut continuer à vivre ce que l’on a vécu contre Most, il faut être présent dans le championnat" a rappelé le coach bisontin.

Bien décidées à aborder un match après l’autre, les Bisontines devront donc rester concentrées et faire preuve de rigueur face à Saint-Amand qui, en trois matchs compte une victoire contre Dijon, un nul face à Toulon et une défaite contre la redoutable équipe de Metz. Concernant l’état d’esprit de son groupe, le coach bisontin ne se montre pas inquiet "investissement, agressivité et sérieux, chaque joueuse apporte sa part et reste concernée par l’objectif commun".

Ce soir, l’ESBF tentera donc de poursuivre sa moisson de points afin de rester dans le haut de tableau et de rendre son prochain rendez-vous européen plus serein. Actuellement 7e du classement mais avec un match en moins, elle aura la possibilité de récupérer la 5e place, à condition bien sûr de l’emporter ce soir face aux Nordistes.