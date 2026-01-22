Pontarlier : trois véhicules impliqués dans un accident sur la rocade Pompidou

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus mercredi 21 janvier 2026, vers 17 h 40, sur la rocade Pompidou (N57), à hauteur de Pontarlier, pour un accident de la circulation.

L’intervention faisait suite à une collision impliquant trois voitures. Selon les premiers éléments communiqués par le Service départemental d’incendie et de secours du Doubs, l’accident présentait une faible cinétique et se composait d’un choc arrière ainsi que d’un choc fronto-latéral.

La circulation, particulièrement dense sur ce secteur à cette heure, a été régulée sur une seule voie pendant la durée de l’intervention afin de sécuriser les lieux et de permettre l’action des secours.

Quatre personnes ont été prises en charge par les équipes de secours pour un bilan médical. Trois victimes ont ensuite été transportées vers le centre hospitalier pour des examens complémentaires.

La police nationale ainsi qu’une brigade de l’équipement étaient également présentes sur les lieux afin d’assurer la gestion de la circulation et les opérations nécessaires à la remise en état de la chaussée.