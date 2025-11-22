Potage au cresson et Mont d'Or AOP

Ingrédients
- 1,5 l d’eau ou de bouillon de volaille
- 4 pommes de terre
- 2 bottes de cresson
- 1 oignon
- 1 échalote
- 1 gousse d’ail
- 40 g de beurre
- 2 cl de crème
- Huile Sel et poivre
Etapes de la recette
- Lavez avec soin les feuilles de cresson et essorez-les. Emincez l’oignon et l’échalote. Epluchez et coupez les pommes de terre en quartiers.
- Dans une cocotte faites suer dans du beurre fondu l’oignon et l’échalote émincés, ainsi que la gousse d’ail, sans les colorer. Ajoutez le cresson, remuez et couvrez pour préserver les arômes jusqu’à réduction du cresson. Ajoutez les pommes de terre.
- Mouillez à l’eau ou au bouillon de volaille et cuire lentement à couvert jusqu’à cuisson complète des pommes de terre.
- Passez le potage au mixeur plongeant et passez au chinois pour éliminer les fibres des tiges. Servez avec une cuillère de Mont d’or.
- Pour la tartine au Mont d'or: faites griller de grandes tartines de pain de campagne, posez un morceau de Mont d’Or sur le pain encore chaud et dégustez avec votre potage.
(recette du site du vacherin du Haut Doubs Mont d'Or)