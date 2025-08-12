Préparation estivale : le GBDH mise sur la jeunesse en intégrant 7 joueurs de son équipe réserve

Dans le cadre de sa préparation sportive estivale débutée fin juillet 2025, le Grand Besançon Doubs Handball a intégré sept jeunes joueurs issus de son équipe réserve (Nationale 2) au sein du groupe professionnel.

En accord avec sa politique de formation et de continuité sportive, le GBDH a ainsi fait le choix d’intégrer Dorian Berland, Nino Panier, Marc-Antoine Aveno Davin, Baptiste Pantoli, Ismael Beudet, Tidyan Meunier et Eliott Vicaud à la préparation sportive au côté de l’effectif pro tout au long de l’été.

Pour le club, cette première immersion dans l’environnement du haut niveau "constitue une étape structurante dans leur parcours de formation". Une démarche qui "s’inscrit pleinement dans la stratégie sportive du club, qui place la formation au cœur de son projet". Celle-ci vise ainsi à "favoriser l’émergence de jeunes talents locaux et à assurer une transition progressive entre les équipes de formation et le groupe professionnel" ajoute encore le GBDH.