Mardi 12 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Sport

Préparation estivale : le GBDH mise sur la jeunesse en intégrant 7 joueurs de son équipe réserve

Publié le 12/08/2025 - 17:34
Mis à jour le 12/08/2025 - 17:31

Dans le cadre de sa préparation sportive estivale débutée fin juillet 2025, le Grand Besançon Doubs Handball a intégré sept jeunes joueurs issus de son équipe réserve (Nationale 2) au sein du groupe professionnel.

© GBDH
© GBDH

En accord avec sa politique de formation et de continuité sportive, le GBDH a ainsi fait le choix d’intégrer Dorian Berland, Nino Panier, Marc-Antoine Aveno Davin, Baptiste Pantoli, Ismael Beudet, Tidyan Meunier et Eliott Vicaud à la préparation sportive au côté de l’effectif pro tout au long de l’été.

Pour le club, cette première immersion dans l’environnement du haut niveau "constitue une étape structurante dans leur parcours de formation". Une démarche qui "s’inscrit pleinement dans la stratégie sportive du club, qui place la formation au cœur de son projet". Celle-ci vise ainsi à "favoriser l’émergence de jeunes talents locaux et à assurer une transition progressive entre les équipes de formation et le groupe professionnel" ajoute encore le GBDH.

formation GBDH handball préparation estivale

Publié le 12 aout à 17h34 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Sport

Besançon
Evénements Sport

Tout Besançon vole revient les 23 et 24 août : le programme et l’appel à bénévoles

La deuxième édition de Tout Besançon vole se tiendra les samedi 23 et dimanche 24 août 2025 à port Douvot, à Besançon. L’événement, organisé par l’association Besançon Vol Libre, propose un programme élargi, gratuit et accessible à tous, avec pour ambition de faire découvrir et partager les disciplines du vol libre dans une ambiance conviviale. Pour mener cet évènement à bien, un appel à bénévoles est lancé…

baptême de l'air biplace parapente tout besancon vole
Publié le 11 aout à 12h00 par Alexane
Sochaux
Société Sport

À Sochaux, supporters et joueurs unis pour rénover le stade Bonal

La rénovation du stade Bonal progresse, portée par l’énergie des supporters et socios du FC Sochaux-Montbéliard (FCSM). Selon le communiqué publié par l’Association Sociochaux ce mardi 5 août, la première phase de ce chantier participatif dédié à l’embellissement du stade touche au but, avec le nettoyage, ragréage et peinture des escaliers et colonnes du parvis Nord.

Association sociochaux fc sochaux football rénovation stade bonal
Publié le 5 aout à 14h00 par Alexane
Besançon
Santé Sport

Besançon, deuxième ville de France la plus agréable pour courir selon une étude

Besançon se distingue comme l’une des destinations les plus propices à la course à pied en France. C’est ce que révèle une étude publiée par le service de téléconsultation médicale Zava, qui s’appuie sur l’analyse croisée de données issues de Strava, AllTrails et Instagram. L’objectif ? Identifier les villes les plus “running-friendly” de l’Hexagone. Résultat : Besançon se hisse à la deuxième place du classement national, avec un score global de 7,10/10, juste derrière Caen.

course à pied perte de poids santé
Publié le 9 aout à 10h30 par Alexane
DOUBS (25)
Loisirs Sport

Où trouver des pumptracks dans le Doubs ?

Les pumptracks sont ces pistes en boucle dédiées à plusieurs pratiques telles que le VTT, le skate, le roller, la trottinette, le BMX, ou encore à la draisienne. En enrobé et composées de bosses et de virages, elles sont très recherchées par la amatrices et amateurs de sports de glisse. Où trouver des pumptracks dans le Doubs ? Réponses.

bmx pumptrack roller skate skateboard trottinette vélo
Publié le 4 aout à 15h30 par Alexane

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Des cigognes aperçues près de Besançon… avec un peu d’avance
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Canicule en Bourgogne Franche-Comté : 6 départements en alerte orange, 2 en vigilance jaune
Infos Pratiques

Où sont les toilettes publiques gratuites à Besançon ?
Jeu-concours

Jeu-concours tente Decathlon : découvrez les résultats

Le camping du No Logo festival vu du ciel...

Sondage

 33.57
ciel dégagé
le 12/08 à 18h00
Vent
1.98 m/s
Pression
1014 hPa
Humidité
43 %
 