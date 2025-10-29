Mercredi 29 Octobre 2025
Besançon
Sport

Quatre médailles pour deux badistes bisontins au tournoi international du Luxembourg

Publié le 29/10/2025 - 10:11
Mis à jour le 29/10/2025 - 09:35

Lors du week-end du 24 au 26 octobre 2025, six jeunes joueurs du Volant Bisontin se sont rendus au Luxembourg pour le tournoi international jeune U11-U13-U15. Deux d’entre eux ont réalisé des performances notables. 

À commencer par Naïm El Khadery-Perron (14 ans) qui a brillamment remporté le tournoi en simple hommes U15 "avec des matchs assurés", précise son club. Inscrit sur deux tableaux à la fois, il s'incline avec mérite en demi-finale du double hommes U15 et termine donc la compétition avec deux médailles autour du cou, une en or et une en bronze.

De son côté, Zélie Daval (10 ans) a remporté la médaille d'argent en simple dames U11 après une belle finale. Elle s'incline également en finale du double dames U11 "malgré un match bien accroché", souligne le club bisontin. Elle repart donc du tournoi avec deux médailles d’argent.

Naïm et Zélie signent ainsi en ce début de saison "des performances remarquables et encourageantes pour l'avenir", mentionne le Volant Bisontin. Malgré un bel engagement, les quatre autres jeunes du club présents sur la compétition n’ont pas réussi à atteindre les podiums de leurs catégories.

Le club a tenu à féliciter "nos jeunes pour leur engagement et leur combativité au cours du tournoi et plus globalement dans leur pratique du badminton à nos côtés", leurs éducateurs et les parents.

badminton médailles volant bisontin

Publié le 29 octobre à 10h11 par Elodie Retrouvey
Sport

