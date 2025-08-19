Quel est le calendrier des vacances scolaires 2025-2026 en Bourgogne Franche-Comté ?

La zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.
Le calendrier des vacances scolaires :
- Vacances de la Toussaint : du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre 2025.
- Vacances de Noël : du samedi 20 décembre 2025 au lundi 5 janvier 2026.
- Vacances d’hiver : du samedi 7 février au lundi 23 février 2026.
- Vacances de printemps : du samedi 4 avril au lundi 20 avril 2026.
- Vacances d’été : à partir du samedi 4 juillet 2026.
Infos +
- Dans les zones A, B et C, les élèves n'auront pas classe le vendredi 15 mai et le samedi 16 mai 2026.