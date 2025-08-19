Mardi 19 Août 2025
Bourgogne-Franche-Comté

Quel est le calendrier des vacances scolaires 2025-2026 en Bourgogne Franche-Comté ?

Publié le 19/08/2025 - 16:07
Mis à jour le 19/08/2025 - 16:15

Alors que les élèves n'ont pas encore repris le chemin de l'école et profitent encore un peu des quelques jours de vacances qu'ils leur restent, on en profite pour faire le point sur le calendrier des vacances scolaires de l’année 2025-2026 pour la zone A.

© Élodie R.

La zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.

Le calendrier des vacances scolaires :

  • Vacances de la Toussaint : du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre 2025.
  • Vacances de Noël : du samedi 20 décembre 2025 au lundi 5 janvier 2026.
  • Vacances d’hiver : du samedi 7 février au lundi 23 février 2026.
  • Vacances de printemps : du samedi 4 avril au lundi 20 avril 2026.
  • Vacances d’été : à partir du samedi 4 juillet 2026.

Infos +

  • Dans les zones A, B et C, les élèves n'auront pas classe le vendredi 15 mai et le samedi 16 mai 2026.

calendrier éducation nationale vacances

Publié le 19 aout à 16h07 par Elodie Retrouvey
