Mardi 7 Octobre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Reconnu par les policiers, le voleur en série termine à la prison de Besançon

Publié le 07/10/2025 - 15:50
Mis à jour le 07/10/2025 - 14:58

Dans la nuit du 5 au 6 octobre, un homme a été arrêté boulevard Fleming à Besançon par la police nationale pour des faits de vol aggravé. 

© D Poirier
© D Poirier

L’homme a été reconnu vers 23h par une patrouille de police alors qu’il marchait en direction d’un arrêt de tramway dans le secteur du CHU Minjoz. Sachant l’individu recherché pour des vols, les policiers ont procédé à son interpellation. 

Placé en garde à vue, l’homme âgé de 47 ans a ensuite été auditionné pour des faits de vol à la roulotte commis dans la nuit du 4 au 5 septembre 2025 avenue Cusenier, du vol d’un vélo électrique le 10 septembre 2025 rue Moncey et du vol d’une trottinette le 18 septembre 2025 rue des Granges. Le mis en cause n’a reconnu que les deux derniers faits alors même qu’une vidéo le montre pourtant en train d’utiliser la carte bleue dérobée lors du vol à la roulotte. 

Durant sa garde à vue, les policiers ont également eu confirmation d’une identification biologique le concernant pour un vol de véhicule commis le 28 mars 2023 rue du Repos à Besançon. L’homme a une nouvelle fois nié prétextant être en prison au moment des faits. Or, après vérification, le suspect était bien en liberté le 28 mars 2025 d’après la police. 

À l’issue de sa garde à vue, il a été présenté au procureur puis conduit à la maison d’arrêt de Besançon en attendant son jugement prévu pour le 5 novembre prochain. 

Publié le 7 octobre à 15h50 par Elodie Retrouvey
