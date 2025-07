Recrudescence de vols par ruse dans le Doubs : de faux plombiers dérobent bijoux et argent chez les séniors

Selon la DIPN du Doubs, ”depuis le 25 février 2025, une dizaine de faits de vols par ruse ont été enregistrés dans le département du Doubs, notamment à Besançon.” Les enquêtes sont en cours afin d’identifier les auteurs et d’évaluer l’ampleur du phénomène.

Des victimes âgées ciblées à domicile

Les malfaiteurs privilégieraient les personnes vulnérables. ”Les victimes sont principalement des personnes âgées, ciblées à leur domicile par des individus se présentant comme des plombiers ou des ouvriers”, précise la police. Les faits recensés concernent des visites effectuées en journée, lorsque les occupants sont présents et susceptibles d’accorder facilement leur confiance à des visiteurs prétendument mandatés.

Un mode opératoire bien rôdé

La police décrit un scénario quasi systématique : ”deux hommes se présentant comme des plombiers mandatés par la copropriété. Prétextant un risque de corrosion lié à un traitement chimique des canalisations, ils demandent de mettre tous ses bijoux dans le réfrigérateur. Pendant qu’un des hommes détourne son attention, l’autre subtilise discrètement le contenu du frigo.”

Dans la majorité des cas, aucune trace d’effraction n’est constatée : les suspects obtiennent l’entrée grâce à leur stratagème, parfois renforcé par des tenues de travail ou un discours technique destiné à rassurer.

À ce stade, l’évaluation financière reste partielle. Le communiqué souligne que les plaintes déposées ”ne permettent pas d'établir de manière précise le montant des préjudices (plus de 10 000 euros en numéraire et de très nombreux bijoux).” Les enquêteurs invitent toute personne concernée à signaler rapidement tout vol ou tentative afin d’affiner le recensement et d’appuyer les investigations.